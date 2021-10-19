太興員工疑戴同一手套抹完鞋底又上菜　食客投訴衛生惡劣獲咁回覆

疫情下大眾衛生意識提高，對食肆衛生的要求亦相應提升，有網民拍攝到將軍澳新都城太興內的情況，顯示有侍應戴上傳菜用的膠手套抹鞋底，事後亦不見她更換手套便繼續工作，令人擔心有衛生問題。拍片者其後向太興投訴，管理員回覆稱已即時跟進及到店訓示員工正確做法，希望大眾給予機會改善。



片段顯示1名太興員工戴上藍色膠手套，拿着紙巾抹勻鞋面及鞋底。（影片截圖）

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有網民昨日（18日）在facebook群組「中伏飲食報料區」發布影片，指新都城2期太興分店內，有1名員工戴上藍色膠手套，本意是上菜時保持衛生，惟片段卻顯示她拿着紙巾抹勻鞋面及鞋底，抹完只將紙巾掉進揭蓋垃圾桶後，沒有更換手套就離開繼續工作，拍片者忍不住大叫「救命」。

不少網民看完片段都直呼「好污糟」，「佢對鞋重要過客人健康」，又揶揄手套只為保護她的手，「佢個人衛生做到足，ok喎」、「抹乾淨對鞋先攞嘢俾你食，夠晒衛生」。有人指很多食店都有類似情況，戴手套只是「做樣」，衛生意識仍差，「戴住手套呢頭收錢，嗰頭掂嘢食」、「穿住手套去疴尿都見過」。不過有網民則反駁，片段並沒有影到店員用同一對手套，「你唔畀佢之前會換手套咩？得咁短嘅片又屈人? 」

拍片者其後向太興投訴，獲回覆指區域管理層已即時跟進，並到店訓示及警告有關員工正確做法，加強衛生意識，分店經理亦會監察其表現，避免同類事件再發生，希望大家能給予機會作改善。《香港01》已向太興查詢，暫未獲回覆。

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