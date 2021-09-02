雪糕店職員被指店內除口罩吸電子煙　食客：一路傾偈一路處理食物

飲食業要注意衛生是基本事，1間雪糕店就被食客網上發文投訴，指其職員在店舖內除下口罩食電子煙，並一邊聊天一邊處理食物，又將口罩直接放在餐具枱上，遭提醒後的回應更令食客驚訝。



1間雪糕店被食客網上發文投訴，指其職員在店舖內除下口罩食電子煙，並一邊聊天一邊處理食物，又將口罩直接放在餐具枱上。（fb「中伏飲食報料區」圖片）

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該網民在多個facebook群組投訴事件，包括「中伏飲食報料區」，指周一（30日）光顧1間雪糕店，付款後看到有職員沒戴口罩，並在開放式店舖內吸電子煙，還一邊處理食物一邊跟其他職員聊天，「更恐怖係佢個口罩直接放響餐具張枱上面」。

數分鐘過後，該名職員仍未戴上口罩，樓主即上前提醒，「佢竟然一句sorry唔好意思都冇，仲好似我係白撞咁」，遂問對方會否消毒桌子，「佢竟然同我講今晚會有人清潔」。

帖文引起網上熱議，有人認為已很久沒出現本地個案，即使沒戴口罩，樓主都不用太擔心，「你估你出街食飯個廚房佬有無戴口罩呢？」、「你杯雪糕都即場食嘅？咁又使唔使除口罩？」，但隨即被其他網民反駁，做飲食業應注意更多，「就算沒有疫情都應該戴」，又指在室內甚至處理食物時吸煙更是離譜，「食電子煙賣野食真係有問題喎」。

涉事雪糕店接受《香港01》查詢稱不回應事件。

根據《食物業規例》，所有從事食物處理工作的人，於工作期間不得在處理未加掩蓋的食物時或身在食物室時吸煙，一經循簡易程序定罪，可處罰款及監禁。另外，所有食肆處所的室內地方、室內工作間、公眾場所內的室內地方及部分由《吸煙（公眾衞生）條例》指定的戶外地方，均不可吸煙，違例者將定額罰款港幣1,500元。

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