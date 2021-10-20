2歲囡幫媽媽打包飯盒意外倒翻　母溫柔擁抱了解經過獲讚好家教

小朋友難免會有好心做錯事的時刻，父母如何教育顯得十分重要。最近內地網上流傳短片，指有女孩好心幫媽媽將飯盒放到保溫袋內，但卻手滑將飯盒打瀉到地上。女孩一度以為會被懲罰而害怕，不過媽媽知道事件之後並沒有責罰她，反而更溫柔地上前了解事發經過，並擁抱女孩讓她不再感到害怕。



只有2歲的女孩幫媽媽將飯盒放到保溫袋內，但不慎將飯盒打瀉到地上。不過媽媽並沒有因此發怒，反而更溫柔地了解事發經過，更安慰她不用怕。網民看完短片之後更覺得十分暖心！（網上短片截圖）

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暖心的母女相處小故事發生在廣東深圳，上周三（13日）早上約9時許，只有2歲的女孩想幫媽媽將飯盒放到保溫袋內，所以將飯盒拿出來放到地下之後，就再將枱上的保溫袋也拿到地下。正當她將飯盒拿起準備放到保溫袋內的時候，飯盒的蓋子突然鬆開，飯盒應聲墮地。

女孩見狀立即大叫媽媽，媽媽去到「案發現場」發現飯盒跌到地上之後說「你把媽媽的飯打翻啦？」，女孩就害怕地說「不要罵」。媽媽於是說她不是要罵人，問她「是不是不小心的嗎，不小心弄翻了是不是」，然後再蹲下攬住女孩，叫她「下次不能再弄了，好嗎？你要小心一點」，「你提不動是不是，別動了啊，媽媽來打掃」。

最後媽媽負責打掃現場。（網上短片截圖）

不少網民都大讚事件令人暖心，「寶貝好乖，媽媽也很溫柔，小姑娘一定能成為1個特別溫柔的人」、「這就是家教，好孩子，棒家長」、「如果是我媽就直接開罵了，好羨慕」。

（微博）

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