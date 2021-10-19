Apple發布會｜官網現「信仰之布」售$149　擦拭布賣咁貴有原因？

Apple於今日（19日）凌晨1時舉行發布會，宣布推出第3代AirPods及新MacBook Pro等產品。不過有網民留意到，官網更新後除了有發布會提到的新產品可供訂購之外，配件欄亦出現了1個新的產品—「擦拭布」，每條叫價149元，聲稱可以「讓你安全有效地清潔任何 Apple 顯示器，包括 nano-texture 玻璃」。有網民笑言，這塊布是「信仰測試布」，但亦有人反駁指蘋果推出的擦拭布有其獨特之處，對個別裝置而言更因為熒幕塗層而是必須！



蘋果公司在官網上公布新配件—「擦拭布」。（蘋果官網截圖）

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擦拭布於發布會完結後，在官網上「唔聲唔聲」地於配件欄突然出現。該布每條149元，現時預訂將可以於11月17日至24日之間到貨。擦拭布只提供淺灰色選項，右下角有蘋果公司標誌的暗花。根據網頁資料，產品資訊的概要只有簡單1句「擦拭布以柔軟而不會造成磨損的物料製成，讓你安全有效地清潔任何 Apple 顯示器，包括 nano-texture 玻璃」。

連登討論區上有網民直指「原來Apple出咗件神物，拍得住Supreme嘅磗頭」，所指的就是這塊擦拭布，笑言這是信仰之布，以高價錢測試用家對於蘋果公司的忠誠度。有人一度以為擦拭布只是惡搞，上官網之後才發現「X，原來真係有」。另外亦有網民表示，認為擦拭布「炒得過」，將會大手入貨「諗住炒到$1000一條，聽日就喺先達門口賣布」。

有網民表示，將會買入大量擦拭布，準備炒賣圖利。（資料圖片／林庭渟攝）

不過亦有網民留言指出，「依個唔係亂出呃錢，對部分用家好重要」，因為部分Apple產品如有5k解像度的iMac熒幕有特別設計，如果使用其他布料甚至紙巾清潔可能會破壞表層，使用蘋果的擦拭布就可以確定熒幕使用不受影響。

參考Apple官網的「如何清潔 Apple 產品」一欄亦有特別提到，如果要清潔的Apple Pro Display XDR 或 iMac使用了nano-texture玻璃，就要使用Pro Display XDR或iMac隨附的擦拭布，更強調「切勿使用任何其他布料來清潔nano-texture玻璃」。現時在Apple官網上售的擦拭布在過去只會跟機附送，一旦遺失需要購買就要聯絡客服安排。現時於官網上公開發售之後，就可以直接在網上訂購，省卻時間。

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