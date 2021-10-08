大便一日幾次先算正常？醫生揭次數非關鍵　健唔健康睇呢幾樣

許多人常會擔心多久大一次便才算正常，如果沒有至少一天一次是否就不算腸胃健康，但專業醫師的最新回覆指出，「一次大多少，或一天大幾次」不是重點，重要的是排便頻率的持續性。



英國《太陽報》引述醫師透納（Zac Turner）的說法，透納表示一次有位病人前來求診，對於自己一天只上一次大號感到憂心，因為他的伴侶一天能上到3次，讓他懷疑自己是否有排泄不健康等情況。

正唔正常係睇「持續性」 另外健康人士嘅糞便應該係咁嘅樣（點擊放大閱讀）▼▼▼

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醫師回答這個問題的正確答案就是，「沒有所謂的上幾次大號才算健康」的問題，「關鍵字是『持續性』」，只要維持差不多上大號的頻率，基本上就沒有什麼好擔心。上大號時的坐姿和排便是否能順暢也有關聯，透納表示應該要坐直身體，不要像滑手機那樣彎腰駝背，而且現在愈來愈多人家裡備有小凳子，在上大號時可以讓雙腳踩在上面，這其實是一個相當健康的姿勢。「如果你把雙腳放在小凳子上的話，就是在模仿蹲式的大號姿勢，研究已經指出這是大號時最健康的一個姿勢。」

透納說，如果發現自己排便頻率不固定，他建議可以把每天吃的食物紀錄下來，觀察進食與排便順暢的關聯，進而排除掉會造成排便阻礙的食物。至於什麼樣的食物能夠最好的促進排便，他推薦蘋果、酪梨、豆類和花椰菜等富含膳食纖維的食物。

糞便的型態反映腸胃道狀況，健康的糞便看起來應該要像光滑或破裂的香腸，顏色呈現棕色，因為紅血球已在體內被分解。如果糞便持續出現堅硬、塊狀，或是稀稀水水甚至直接是液體的話，他建議應該要立即就醫。另外就是糞便帶血的情況，會呈現紅色或黑色，以及排便時有異常的刺痛感，都應該前往就醫。對於現在許多喜歡自己上網當速成醫生，透納也警告下次如果再害怕糞便和自己的健康有什麼問題時：「遠離Google，去找你的醫生！」

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】