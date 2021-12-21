洗頭都會洗錯？唔係洗得多就最好　專家：這樣護理可5天才洗一次

你多久洗一次頭髮？這個問題每個人答案都不同。



有些人天天洗、有些人兩天一次或三天一次，有些女明星，例如：范冰冰更直言自己七天才洗一次頭髮。有些人會將髮質的好壞跟洗髮頻率做連結，但真正的答案是什麼？

以下VOGUE請來兩位美髮專家為大家解答「正確洗髮頻率」，如何做到徹底清潔，讓髮質健康，又不會因為過度洗淨。

應該幾耐先洗一次頭？聽聽美髮專家嘅講解（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 30

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

多久洗一次髮才正確？這類髮質的人需要天天洗頭

這取決於你的頭髮類型和質地以及頭皮出油的程度，但平均而言，大多數的頭髮（髮絲部分）可以保持三天左右的清潔。然而，真正需要照顧的是頭皮。「你的頭皮是頭髮的根源。」Philip Kingsley的創辦人同時也是毛髮專家Anabel Kingsley說。「它是我們肌膚的一部份，所以必須像照顧臉部肌膚那樣來呵護。你會每天洗臉，那麼你就需要每天好好清潔你的頭皮，尤其是生活在都市之中，很難想像肌膚沾滿了灰塵和髒污卻不去清潔會是什麼情況。」

當然，或許不是人人都有時間每天洗頭，但Kingsley建議那些頭髮細軟又密的人應該每天洗頭，因為他們的皮脂腺數量多，這意味著油脂會積累的更快。如果你的頭髮較厚、較粗，每天洗頭實在很耗時間，國外流行「co-wash」也就是洗潤髮二合一的產品，不會起泡避免讓頭皮過度清潔，但LivingProof全球創意總監Michael Shaun Corby建議如果怕過度清潔頭皮，不妨直接選擇溫和洗淨力的洗髮精就好：「co-wash的清潔力有漏洞，很容易把髒污留在頭髮和頭皮上。」

相關文章：Jessica公開細軟髮變蓬鬆簡單5部曲 利用直髮夾、乾洗髮可增髮量（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 8

如何正確洗頭？每天洗頭到底會不會損害頭髮？如果不洗頭會怎麼樣？

雖然洗髮看似簡單，但其實說起來也是一門藝術。Michael Shaun Corby分享「1-2-3步驟」來實現全面的洗淨。洗髮要洗兩次，第一次洗頭皮，第二次洗髮絲。每次清洗請按摩兩分鐘，讓泡沫慢慢被搓出來，使洗髮精均勻分佈在髮絲和頭皮上。使用護髮產品，請等待3-5分鐘再沖掉。Michael Shaun Corby表示：「找到適合自己髮質的洗護髮產品，比探討每天洗頭到底會不會損害頭髮更來得有意義。」細軟髮可以天天清洗，但必須使用不過份厚重的護髮產品。粗硬髮則可以延長兩至三天洗一次，但這意味著你的頭皮可能會堆積髒污，建議可以搭配乾洗髮，保持頭皮的潔淨。請記住，頭髮在濕的時比乾燥時要脆弱，所以洗髮的手勢要溫柔，不然很容易造成頭髮的斷裂。如果考慮到每天髒污在你肌膚上積累的污垢量，它在你的頭皮和頭髮上也是類似的情況，如果你不洗頭，你的頭髮會變得 「油膩、飄出異味」，對毛囊也有負面影響，最終可能導致落髮。

洗頭會傷害頭髮，造成落髮？有辦法延長洗髮的頻率？

很多人因為洗髮，看到排水孔有髮絲，就把落髮的錯怪在洗髮上，Anabel Kingsley表示「在你洗頭時看到頭髮脫落是正常的，我們每天會自然脫落多達100根頭髮，而洗頭是幫助它們從頭皮上脫落。」如果你兩天或三天洗一次頭髮，那麼你會看到更多的髮絲在排水孔上，「但這不代表你的頭髮掉更多，而是因為洗髮的頻率拉長而已」Anabel Kingsley說。

Michael Shaun Corby說如果想延長洗髮的頻率，請先確保你不會使用任何含硅酮的產品，下面是他五天不洗髮的建議，如果真的很懶得洗髮，你可以試試。第一天：盡量不要使用造型品或護髮產品。第二天：用訴求輕盈的防熱噴霧，在你做造型前噴上，晚上睡前用梳子按摩頭皮，恢復頭皮活力、讓髮絲滑順不打結。第三天：用乾洗髮噴在頭髮和頭皮上，今天可以嘗試綁個丸子頭。第四天：噴上防脫髮噴霧，嘗試光滑的馬尾辮或芭蕾舞者的髮髻。第五天：洗頭日。

相關文章：髮型師傳授4個吹頭技巧 6款最新風筒介紹 讓頭髮擁有「天使光」（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 37

延伸閱讀：

只靠洗髮清潔根本不夠！好髮質養成術５要訣這樣做

為什麼洗頭要洗2次？幾天洗一次頭口最合適？護髮乳怎麼用？專業髮型師解答：「很多人對自己的髮質都有一種誤會。」

【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：到底該不該天天洗髮？美髮專家來解答「正確洗髮頻率」」】