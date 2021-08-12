AV女優與過氣政客進駐Cameo掘金　一句生日快樂收2千被嘲似乞食

網路商機無窮，現在連政治人物也搶著賺，曾經擔任美國前總統特朗普（Donald Trump）私人律師，也當過8年紐約市長的朱利亞尼（Rudy Giuliani），就登上網路平台，為粉絲錄製專屬影片，不管要和他聊天，還是慶生都可以量身訂製。不過一支短片要價不底，275美元，相當港幣約2,145元。



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前紐約市長朱利亞尼：「嗨，我是朱利亞尼，我來Cameo了。」盯着鏡頭打招呼，曾經擔任紐約市長，以及美國前總統特朗普私人律師的朱利亞尼，周二加入Cameo平台，現在只要花275美元，大約港幣2千多，就能獲得個人專屬影片。「生日快樂茉莉，我知道8月19日就是妳的生日。」 不管是生日祝賀、單純打招呼都可以，還能和朱利亞尼大談政治。「必須讓美國『再一次』再次偉大，因為我們的國家誤入歧途。」

朱利亞尼目前官司纏身，律師執照還被暫停，不少網友懷疑他是不是破產了，才會用這種方式賺錢。其實不只朱利亞尼上Cameo賺外快，美國前總統特朗普兒子小特朗普（Donald Trump Jr.）：「桑傑，我是小特朗普。」 同樣錄一段幾秒鐘的訊息，特朗普長子小特朗普要收500美金，約港幣3,900元。

不過說到高價，很難超越饒舌歌手SnoopDog的1200美元，折合約9,360港元。SnoopDog：「快來訂專屬於你的訊息，可以來找我喔。」

Cameo執行長說，受疫情影響，2020年用戶們花了1億美元，跟偶像訂製影片，比前一年暴增4.5倍。少了面對面接觸，政治人物、明星網紅透過這種方式和粉絲互動，也賺到荷包滿滿。

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