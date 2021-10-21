美國電視台天氣報告突播錯色情AV片　超專業女主播這樣反應成熱話

撰文：TVBS新聞網
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太尷尬！美國一家電視台在周末闔家觀賞電視的時段，不明原因竟在主播報氣象時於後方螢幕大放送「成人AV片」。妙的是不雅片被播出約13秒，其間主播表現竟相當淡定，但畫面已經嚇壞許多觀眾，播出後警察陸續接獲報案。

據《新聞週刊》（Newsweek）報道，17日晚間6時許，華盛頓州（Washington）當地電視台《KREM》主播連線播報氣象時，原先觀眾應專注在各地溫度圖，結果主播背後的螢幕卻突然跳轉成一段色情AV片內容，只見裸女姿勢露骨，畫面持續13秒之久。

令人疑惑的是，主播當下並沒有任何反應，後來導播才趕緊切畫面。

播足13秒　女主播淡定反應成話題（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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然而AV片大放送造成不小騷動，當晚6時30分左右，斯波坎警察局（Spokane Police Department）便開始接獲民眾報案，稱電視天氣預報出現色情畫面。

到了晚間11時，《KREM》才證實此事並向觀眾道歉，除了承認誤播不合適的內容，也承諾會確保不再發生。同時警方亦介入調查，盼盡速釐清此案。

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原來催谷追蹤者數目比想像中還難　點圖瀏覽揭露真相的《The Feed》節目截圖▼▼▼

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