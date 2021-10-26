2021年爆紅潮語「不可以色色」咩意思？100+可愛柴犬改圖留言必用

一隻被手指著的無辜柴犬，旁邊配上「不可以色色」的字，「不可以色色」柴犬梗圖風潮持續，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，「不可以色色／可以色色」近一個月突破12,193筆網路聲量，除了原本經典的不可以色色卡牌，許多網友製作出延伸卡牌，有熱心網友就這些卡牌都將集結成「色色柴犬卡冊」，成為圖戰時的利器！



不可以色色柴犬卡牌是什麼？

最近在Dcard、PTT，甚至個人臉書，每當網友發文討論各式話題，卻疑似歪樓變成討論色情相關話題，或是網友察覺原PO疑似產生「邪念」，對其他人有非分之想時，許多網友就會貼出「不可以色色」柴犬梗圖，要原PO「不可以色色」。

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後來為了反制「不可以色色」，有網友製作「可以色色」梗圖，由於「可以色色」是卡牌形式，上頭甚至寫著「當對方發動『不可以色色』時，發動此卡可以進行反制，就可以開始色色了」，很像真的在玩遊戲王，網友紛紛從此發展出更多「柴犬卡牌」，集結成「色色柴犬卡冊」。

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色色柴犬卡冊是什麼？

打開「色色柴犬卡冊」，可看到超過100張色色柴犬卡牌，每張卡面都不一樣，皆有不同功能，例如「啊牠這樣也可以色色喔」表達「對色色的質疑」；「逼你色色」則是「當對手不想色色時，逼他被你色色」；甚至還有「防色色監獄」與「探監」一系列卡牌，好像真的可以送對手去「色色監獄」並探監一樣，十分有趣，下次圖戰時拿出「色色柴犬卡冊」，就不怕臨時找不到卡牌使用了！

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】