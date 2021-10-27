《進擊的巨人》真人版？老師化身「女巨人」拆解身體奧秘一夜爆紅

進擊的巨人竟然跑到教室裡？一名在台灣馬祖任教的女老師，為了使教學內容生動有趣，提升學生學習的興趣，直接穿著「人體肌肉透視裝」上課，所有身體器官一目了然。照片曝光後獲得網友一致讚賞，「這個老師好棒」、「敬業又專業」。



原PO在粉絲團《爆廢公社公開版》發文透露，離島地區的孩子少，這名來自馬祖的老師，想讓學生有更深刻的學習，不惜犧牲形象，在課堂中穿著標示各肌肉、器官構造的「人體肌肉透視裝」，用自己的身體當示範，講解人體消化系統。原PO笑說：「內臟人真的走進教室教課啦，這麼優秀的老師一定要讓她紅！」

【圖輯】恥度大開！台女老師化身「女巨人」拆解身體奧秘（點圖放大瀏覽👇👇👇）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

網笑瘋：逐漸暴躁 見到身材嬌小的老師，以如此獨特的教學方式講課，網友紛紛留言表示，「太狂了」、「這個老師給100分」、「好用心的老師」、「恥度大開，超強」，「好可愛，萬聖節就決定這樣穿了」、「我想給他教育我的孩子」、「用心的老師，上課內容是啥我不會記，得但會記得曾經有位老師這樣教我」。

【同場加映】女生哭訴男友只練腹肌 體型激似「獸之巨人」 網民發現爆笑疑點（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9

延伸閱讀：

死亡逾3小時！新竹男「離奇復活」案情逆轉 姊收屍傻了

【本文獲「TVBS」授權轉載。】