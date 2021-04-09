《進擊的巨人》大結局︱數據分析139話網路聲量　網民意見兩極化

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-04-09 20:30

被動漫迷稱作神作的《進擊的巨人》在4月9日正式完結，凌晨12點一到大批讀者湧進東立電子書城癱瘓網站，許多人哀嚎「到現在還看不到」。

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完結前一天掀聲量高峰！《進擊的巨人》最終回評價兩極

《進擊的巨人》以龐大的世界觀、獵奇巨人畫風、錯綜復雜的故事線吸引大批讀者，每段劇情、每個伏筆都掀起熱議，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》來看《進擊的巨人》完結的討論聲量，負責編輯3月31在Twitter宣布「收到最終話原稿，將於4月9日完結」引起1238討論，4月6日在PTT上出現「139最終回情報」，以文字敘述完結劇情，引起2422筆討論。許多網友表示「爛尾感好重」、「糞作預定了」、「我這麼相信創哥，結果小丑竟是我自己」。

原訂4月9日上線的最終回，有網友卻先行上傳「英肉」、「韓肉」（未加工版本），讓許多巨人迷搶先看，掀起5785筆討論。網友評價兩極，有些人不滿「很多坑沒填」、「結束的太草率了」、「很多事都沒交代」、「想看血流成河！」，但也有網友認為「結局很感動」、「很喜歡這結局，哭到爆」、「結局很平靜也很美」等正面評價。

《進擊的巨人》在4月9日釋出最終回，引起巨人迷熱烈討論。（DailyView網路溫度計授權使用／KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間:2021/03/11~2020/04/09)）

0時一到網站就癱瘓！東立電子書城使用人數比平時增20倍

除了劇情討論，許多等待東立電子書城上架的漫畫迷卻哀嚎「到現在還看不到」，由於4月9日凌晨12點一到，許多巨人迷湧進網站，導致網站一度癱瘓，東立發文表示「因《進擊的巨人》最終回上架，人潮較多，網頁與app可能有無法讀取的情況發生，目前工作人員正在緊急處理中，東立更透露「從4月9日凌晨的使用人數是平常人數的20倍」。

許多網友抱怨「頁面跑不出來」、「等超久還是進不去」、「一直看不懂害我不敢看所有討論文章，怕被劇透」，也有網友開玩笑回應表示「我就想剛剛怎麼進不去，果然被眾巨人粉地鳴了」，不過有網友回報，試到早上7點終於進去了。

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分析區間：本文分析時間範圍為2021年03月11日至2021年04月09日。 資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。 研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『《進擊的巨人》最終回』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。 *註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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