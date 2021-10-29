台女炫耀被約睇夜景　老豆自信爆棚打賭$500　1句話測試男友人品

看人不能單靠外表或說話，薑還是老的辣！網傳父女對話截圖，1名台女向爸爸炫燿被男生相約去看夜景，呷醋的爸爸即時提出打賭，稱只要她向約會對象說1句話便能讓對方取消行程，同時能看清對方是否另有企圖，引來網民熱議。然而該瘋傳的帖文其實是舊文「回帶」，於2018年已引起台灣網民激辯一番。



網傳父女對話截圖，1名台女向爸爸炫燿被男生相約去看夜景，爸爸即時提出打賭，稱只要她向約會對象說1句話便能看清對方是否另有企圖。（《我和父親的Final Fantasy XIV》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該段父女對話截圖近日再次被瘋傳，爸爸一開始即為女兒結識到對象而大感「呷醋」，不禁揶揄「妳爸以前接妳上下課，妳怎麼就不會說：老娘以後不嫁了，服侍老爸一輩子？」，而情竇初開的女兒聞言即反駁指「不一樣啊，你不懂啦」，又向爸爸炫燿指即將外出，與約會對象看電影再順便看夜景。

按圖看父女對話▼▼▼

+ 5

這時經驗老到的爸爸察覺到事情「不簡單」，遂向女兒提出打賭500元，表示只要女兒向對象說1句話，「他今天一定沒空帶妳去，妳今天的約會就完了」。女兒當然不信邪奉陪到底，依爸爸要求向約會對象發訊息稱「我今天那個來，肚子有點悶悶的」。

沒想到約會對象真的如爸爸所料，即以「明天要交報告」為由，要求改期再約，令她哭笑不得，氣得直呼「你去死」。而爸爸則得意表示：「簡單一句話，一個打賭，就把女兒桃花斬光光！」

約會對象真的如爸爸所料取消行程，令台女哭笑不得。（《我和父親的Final Fantasy XIV》劇照）

帖文引來網民討論，有眼利網民指出，帖文實為舊文「回帶」，早於2018年已於台灣討論區流傳。不少男網民看過對話也笑言「只能說，還是男人懂男人」、「完全抓準男人的心」。亦有人質疑爸爸太武斷，「男生體貼女方不適，也要被當成色狼？」、「都說肚子有點悶悶的了，還硬要人去的才有病吧」、「硬要叫女生去大概又要被說成不體諒了吧！這種爸寶就跟爸爸結婚吧」。

同場加映：男友多番推卻同居 1句話揭原因關阿媽事 港女斥：原來係裙腳仔



+ 9

請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

同場加映：阿女做數學教極唔識 阿爸開口鬧到甩牙骹合唔埋口 阿媽爆笑拍片



內地1名爸爸教女兒做數學功課時，一時激動大罵竟導致下巴甩骹。（微博影片截圖）

媽媽事後拍片表示，丈夫已無大礙，並能如常進食。（微博影片截圖）

同場加映：阿爸電腦中毒黑客索300美元 寫英文email扮慘求減價 結局超爆笑



樓主的父親發電郵給黑客，指自己非常窮困，希望對方能給他優惠。（Dcard圖片）

同場加映：絕世好爸Top5星座 暖男金牛輕鬆上榜 滿分老豆係佢？

