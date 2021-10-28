的士經Uber App接客　司機改按咪錶價堅持多收$25　網民斥無恥

【的士／Uber／咪錶】Uber去年進軍預約的士平台市場，吸納不少的士司機成為伙伴，但有的哥發文指，日前透過Uber應用程式接客，應用定價約95元，但到達目的地後咪錶價顯示為120.7元，因而要求乘客按咪錶價付款。乘客表示拒絕後，司機竟錄影全過程並揚言報警，最終乘客迫於無奈多付25元，網民紛紛斥責司機行為不當，形容做法無恥。

Uber發言人回覆《香港01》查詢表示，公司有制定的社群指引，Uber平台上的所有行程都必須透過 Uber App預約和付款，如有違反，均有可能會暫時或永久失去App的使用權。



Uber去年進軍預約的士平台市場，吸納不少的士司機成為伙伴。（資料圖片）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

該的士司機在Facebook 群組「的士司機資訊網 Taxi」發文，指自己在科學園遇不到街客，遂以Uber應用程式接客，結果接載到前往九龍灣的乘客，應用程式定價為94.89元。惟到埗後，司機發現咪錶價顯示為120.7元，與Uber上的價格相差25元，遂要求乘客付額，遭拒絕後便即舉機拍攝乘客樣貌，並打算報警處理。擾攘約2分鐘後，乘客還是無奈地多付25元現金。

帖文引起網上熱烈討論，不少網民直斥無恥，批評司機輸打贏要，「又要學人做Uber，又要收人的士價」，認為該乘客應等到警員到場繼續理論，分分鐘擾攘2小時，「咪等個司機蝕租金」；亦有人指乘客可向Uber投訴，「最後係會嘔全數出來，連95蚊都冇埋」，到時司機蝕底；有網民則表示的士司機既然緊跟咪錶收費，「打風嗰時就跟錶唔好收多啦」。

惟司機在留言欄反駁網民，直言「擺明搞Uber客！」，又稱不擔心被Uber永久封鎖帳號，「無咗Uber我唔識做的士啊？」，並嘲笑其他Uber司機「冇6號仔（的士牌）就認命！因為你蠢！所以考極都考唔到」。

《香港01》就事件向Uber查詢，發言人指Uber有制定的社群指引，說明平台上的所有行程都必須透過Uber App 預約和付款，如乘客與司機夥伴在行程上遇到任何問題，可即時透過App聯絡Uber 24小時服務中心，說明相關情況，Uber團隊會作適當處理。發言人表示，任何用戶如違反Uber社群守則，均有可能會暫時或永久失去App 的使用權。

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的士濫收車資的投訴不時有所聽聞，但仍有許多老實司機默默做好本份。有港男分享好人好事經歷，指日前飲酒後以電話程式召的士返家，充滿醉意下誤將500元鈔票當作100元付車資。幸好司機十分老實，不但多次主動致電嘗試通知，更用盡各種方法堅持歸還多付的金額，港男對事件深受感動，決定將400元捐出做善事，又祝福該名的士司機「好人一世平安」。



樓主親述好人好事經歷▼▼▼

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樓主直言「今次真係遇到好人夜更司機」，因欣賞對方的老實舉動，決定將多付的400元捐出祝福他人。（fb「香港啤酒關注組」圖片）

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事主照樣支付車資，但在他要求拿收據以向公司報銷時，司機一手撕下印有車牌號碼的角落，並說「我濫收車資犯法㗎！」。（fb「歪歪」圖片）

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