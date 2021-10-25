唔熟路開導航遭乘客狂怨　的士司機1個舉動霸氣趕客：十足我老婆

當的士司機遇上不熟悉的目的地，可能會開地圖導航，或者叫乘客幫忙指路。最近1名的士司機在網上發文，表示日前有女乘客在觀塘上車，表示要到「荃灣宜安街」，他稱自己不熟路和需要看地圖，乘客聽後不斷大罵指趕時間，「荃灣都唔識，你係的士司機喎」，司機忍無可忍，即時打開車門請乘客「搭下架」，並形容趕客的原因是對方態度太似自己妻子，笑言「好開心做咗啲屋企不能做嘅嘢」。



有的士司機在網上發文，指最近接載1名想去「荃灣宜安街」的女乘客，未聽過此街名的樓主稱要地圖，卻被女乘客狂罵。（示意圖 / 資料圖片）

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該名的士司機在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文，表示事發當天他在觀塘順緻苑落客，不足幾分鐘於順天邨路邊接客，還感歎自己好幸運。不過，女乘客一上車表示目的地為「荃灣宜安街」，司機感到疑惑，未曾聽過荃灣有宜安街，便回答指「唔好意思唔熟路，要睇Google」。女乘客聞言大為不滿，不斷強調自己趕時間，責罵司機說「荃灣都唔識，你係的士司機喎」。

樓主忍無可忍，最後直接打開車門，請女乘客改乘另一輛的士：「小姐，妳趕時間麻煩妳搭過第二部。」乘客一邊下車，一邊心有不忿繼續責罵「你九龍車，唔熟路點做司機呀」。樓主事後在帖文談及趕乘客下車的原因，直指對方的態度與其妻子非常相似，非常囉嗦之餘，又令人煩厭，「十分自我，只會睇到別人錯處，咬住人嘅錯處大條道理認為自己啱晒，絕不體諒人」。

樓主最後請女乘客下車，又指對方態度「十足我老婆」，非常自我。（《降魔的》劇照）

樓主續指，估計女乘客是想坐的士到觀塘宜安街，再轉乘小巴到荃灣，一時心急說錯話，但當他想釐清目的地在哪裏時，對方卻一直「吱吱喳喳」，只好趕她下車，又指雖然今次失去一單很想接的生意，「但好開心做咗啲屋企不能做嘅嘢」。

大批網民在帖文留言，指若自己遇上同樣情況，也會使用地圖查找目的地，免生誤會，「我揸咗咁耐，我都唔知宜安街喺荃灣，所以司機行導航係冇錯」，也有部份網民笑言樓主趁機罵老婆猶如「玩命」，「師傅，唔好借個客嚟鬧老婆喎，唔work㗎」、「感受身同！共勉之」、「最鐘意你話似你老婆嗰part」。

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樓主直言「今次真係遇到好人夜更司機」，因欣賞對方的老實舉動，決定將多付的400元捐出祝福他人。（fb「香港啤酒關注組」圖片）

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