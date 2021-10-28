移民日本窮到燶？日男月薪扣稅後不足9千港幣　司機人工竟然仲低

【移民日本／日本移民／日本工作／日本搵工／日本收入】日本社會底層的糧單你看過嗎？不少人羨慕日本生活環境，喊出想移民等口號，但27號日本Twitter熱門話題卻出現「月薪實拿13萬日幣（約8,899港幣）」，讓台灣網友感嘆日本稅收驚人「日本底層也滿慘的，還是台灣比較幸福」。



一名台灣網友在PTT發文表示，日本Twitter突然冒出一個熱門話題「月薪實拿13萬日幣」，引起了不少人反響，因為很多日本人月薪扣了稅之後實拿才13萬日幣，「如果還在外地工作租樓的話，根本無法儲錢」。

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有日本網友貼出糧單顯示，月薪20萬日幣含加班費，扣除預付加班費、健保一萬塊日幣、勞退兩萬塊日幣、就保700日幣、稅金1.3萬日幣，最後實拿13.8萬日幣；另外，有日本資深看護人員透露，確實有一部份看護人員月薪只實拿13萬日幣。

還有一名日本40歲國道客運駕駛貼出糧單，雖然月薪20萬日幣、年收350萬日幣，但因為前年加班太多，今年因當地疫情減班，導致今年扣稅變多，加上算工時的只有「手握方向盤的時間」、「車輛檢查保養時間」、「車輛清潔時間」其他都不計算工時，然而他在公司資歷已有10年以上。

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該名PTT網友表示，「感覺日本底層也滿慘的，還是台灣比較幸福，在台灣政府的領導下經濟史上最佳，最低薪資也年年上漲，免稅額不斷調升」。

此文一出激起台灣網友正反兩派看法，一部分的人對比台灣薪資感到知足「以年薪全薪13個月計算，整年所得稅只需要繳393元（台幣、下同）」、「勞退和健保也太多了，這樣看台灣還好耶」、「3萬2在台灣就頗吃力了」、「國道客運也太低，跟台灣一樣了欸」、「日本M型化也不是一天二天的事了」。

但另一派人認為「可是感覺台灣很多實拿沒有3萬多」、「日本拉麵爆便宜，就算只合台幣三萬多也夠用」、「日本強大的基建、漂亮的市容都是要花錢來維持，你計算稅金的例子就是台灣生活品質差的原因」。

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