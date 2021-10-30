新仔入職半年3次改英文名　同事客戶感超混亂：當仲讀緊中學咩？

俗語雖云行不改名、坐不改姓，但有人就是喜歡改名！有網民於討論區發文表示，公司1名同事入職半年內3度改英文名，除了涉及同時間的稱呼，公司的電郵下款亦要更改，令同事及客戶同感混亂，方得上司也忍不住開口叫該同事不要再改英文名。樓主指出，該同事已25歲，無奈地說，「大佬呀，當自己依家仲讀緊中學咩」、「揀好先改啦」。



有網民於討論區發文表示，他有名同事入職半年內不斷改英文名，前前後後共有3個名。（《精英律師》劇照）

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該名網民於香港討論區以「有個同事入職半年用過3個英文名」為題發文表示，有名同事入職半年內不斷改英文名，入職時原本叫Peter，但過了試用期後改做Ben，令他漸漸放棄記住該名同事的英文名，「覺得佢遲早都會再轉」。

隔了數月後，該名同事果然又改英文名，變做Thomas，連上司也忍不住開口叫該同事不要再改英文名，因為每次改名都要通知人事部，兼有很多資料需要更改，包括電郵下款的名字，有次有客戶以為Peter已經辭職，轉了Ben接手項目，很緊張地打電話給他們，但其實Peter和Ben都是同一人，卻因改名而引起混亂。

樓主無奈地說，現時大家都不想再用英文名叫該名同事，加上Thomas的中文姓氏較特別，大家都是用姓氏再加「仔」字作稱呼。對於同事不斷改名，他直言，「大佬呀，當自己依家仲讀緊中學咩」，加上Thomas平日其實並非經常用英文名，他不解為何要不斷改，「揀好先改啦」。

該名同事入職時原本叫Peter，但過了試用期後改做Ben，再隔一陣子，又稱想改名叫Thomas，連上司也忍不住開口叫該同事不要再改英文名。（《平凡的榮耀》劇照）

其他網民留言表示，「你可以叫佢舊名㗎，叫佢Peter仔唔應你咩？」、「可能係我諗多咗，佢會唔會有多重人格障礙？Peter、Ben、Thomas輪流出場，陸續有來呀」、「叫佢Peter Ben Thomas囉」、「叫返中文全名 ，點都應啦掛？」。

樓主回覆稱，該同事改名後，曾試過稱呼其Peter，但該同事會叫他用新英文名稱呼，若直接叫「阿邊個」會指大家沒禮貌，他呻「你估我哋想同佢玩咩」，至於同事不斷改名的原只是因為「諗諗下又唔鍾意個名又再改」，十分兒嬉。

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有網民就曾在討論區分享，指自己認識的人不乏奇怪英文名，本文就列出他們眼中20個令人不知所措的英文名，你又認識幾多個？▼▼▼



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對藝人來說，改英文名更要花盡心思，好聽得來讓人印象深刻並不容易，娛樂圈中就有大量「撞名」事件，Tony、Michael、Alex等堪稱「最強公廁名」，而有些男明星更是經常被人叫錯▼▼▼

