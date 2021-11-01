租客驚見狗仔咬爛牆腳　即通知業主：退租我負責返　獲超窩心回應

負責任的租客難求，若遇上良心業主，開心指數將爆燈！有住客最近在facebook專頁發文，指家中牆腳被小狗咬爛，他立即拍下照片並通知業主，承諾將來退租時由他負責，結果業主暖心回覆，第一時間是關心租客是否因破損的地方受傷，更告訴他不需太介意此事。網民聽到這個暖心故事，紛紛激讚租客與業主都是好人，有人更追問該業主有沒有其他物業，直言想跟他租樓住！



有租客在網上發文，指家中牆腳被小狗咬爛，他立即告訴業主，獲對方窩心回覆。（fb「唐狗之家~支持領養」圖片）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

該名租客在facebook群組「唐狗之家~支持領養」發文，表示想表揚其「超級好業主」。事緣於樓主近日發現家中部份位置的牆腳有破損，相信是被小狗咬爛，他立即拍照，並就此事通知業主，直指「將來退租我負責返呀，對唔住呀」。

不過，業主第一時間的回覆並非擔心如何還原牆腳，也沒有急於追究責任，反而關心樓主有否受傷，問道「你有冇整親？有冇受傷？」，樓主其後解釋，指牆腳是被家中的狗狗咬破，自己沒有受傷，只想就該情況通知他一聲，業主聽後形容牆腳被咬爛只是「小事」，更稱「不用介意，狗狗無心」。

業主收到訊息的第一時間先關心租客有否受傷，並安慰說只是「小事」，咬爛牆腳也僅為狗狗的無心之失。（fb「唐狗之家~支持領養」圖片）

樓主在帖文大讚業主，形容自己非常幸運能遇到「超級好業主」，並憶述每次單位出現任何問題，「佢永遠第一時間問我有冇事」，笑言未來退租時，將打造1塊寫着「絕世好業主」的金漆招牌送給對方。

帖文引來大批網民熱議，不少人稱讚樓主有責任心和「交帶」，業心也非常包容和體諒他人，留言指「呢啲嘢相對的，有負責任嘅租客，就有不計較嘅業主」、「好業主難求！好租客亦難求！彼此珍重！」、「咁都要遇到個肯負責仼嘅好主人嘅…有事即刻同業主講而唔係到退租先爭拗」，有人更追問樓主，希望租住其業主的其他單位，「好業主難求，如果佢有盤出租，可以通知大家」。