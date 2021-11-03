女友要脅「我跟你女兒只能選1個」　單親爸僅回覆1個字結局大反轉

戀愛容不下第三者，就算那個是對方的兒女都不可以？有已離婚的台男於社交平台貼出對話截圖，指現任女友不滿他花太多時間陪伴女兒，竟出動情緒勒索招數，要脅稱「我跟你女兒，你只能選1個，不然我們就分手」。這位單親爸爸僅思考了4分鐘，即以1個字霸氣回覆，沒料結局突然反轉，原本強勢的女友急急求和，雙方對話引來網民熱議。



有台男日前發文，指被現任女友要脅在她及親女兒之間「選1個」，其回答引來網民熱議。（《歎息橋》劇照）

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該名台男早前於facebook群組「爆廢公社公開版」發文，貼出與現任女友的對話截圖。從對話中可得知，台男已與前妻離婚，並正與對方爭奪女兒的監護權，不過現任女友卻因此感到不滿，認為他花太多時間於女兒身上，直斥情況「誇張」，質問他「小孩給你前妻不好嗎？」而他則冷靜回答指「我不想跟你吵這個」。

女友未有罷休，繼續怒斥男方不是，指每次外出時也要選擇女兒能玩的地方，旅行過夜也要準備親子行程，又指台男只願為女兒請假，「你女兒幼稚園畢業典禮，你可以為她請假，我生日你卻不能請假陪我1天，我到底算什麼？」

女友更明言，若台男堅持爭監護權，把女兒留在身邊，「我絕不會同意」，並出動情緒勒索，要脅他：「我跟你女兒，你只能選1個，不然我們就分手！」台男看過訊息，僅花了4分鐘便作出決定，霸氣回覆了1個字「好」，明示寧願為女兒放棄女友。

原以為感情告終，沒想到數日後再有對話截圖流傳，原本強勢的女友突然向台男示好求和，坦然並非討厭他的女兒，只是希望兩人有更多單獨相處的時間，更表示兩人「也可以有自己的小孩」。她續指，非常感激台男在她失業的半年間，為她負擔了部份生活開支，而且在工作忙碌時也抽時間與她相處，強調「我很愛你，並不是要真的逼你做選擇」。

台男其後回覆，直言「愛情本來就不該是選擇題」，又指從沒要求女友為其女兒付出什麼，惟他認為既然誕下子女就必須盡作為父母的責任，「大人的事無論如何也不能影響小孩」。女友事後則繼續求和，稱並非要求台男放棄女兒，只希望對方讓女兒與前妻生活，「你偶爾可以探視就好」，又指不介意與他生1個孩子。

對話未有交代兩人最終有否分開，帖文仍引來網民熱議，有人認為台男寧放棄愛情而選擇女兒的決定正確，「雖然不知道是不是好丈夫，但看起來是個負責任的好爸爸」、「如果無法真心喜歡對方的孩子，那一開始就別和有孩子人交往，為難自己也為難別人」。亦有人認為台男根本不應談戀愛，「愛女兒沒錯，但選擇把所有時間精力都花在女兒身上，又何必談一個連時間都無法給對方的戀愛」、「其實男的本身問題也不小，無論女兒或者女友都應該用心對待，無法兼顧也不要一味逃避」。

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