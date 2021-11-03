日本成名女漫畫家原來搵咁多？超另類豪宅曝光　竟有個私人棒球場

日本綜藝《跟拍去你家》是一檔神奇的綜藝，他們專門採訪陌生人，用支付計程車費的方式來換取跟隨到他們家採訪的機會，然後紀錄下人生百態，這部綜藝可從來不會讓人失望。就在前一陣，節目組意外採訪到了日本知名女漫畫家NON和她的設計師丈夫手塚大！



用這種方式了解到這對寶藏夫婦，可能連節目組都沒想到吧！前排提示，這期內容信息量很大，跟緊日站君！

還是熟悉的配方，上來自報家門（東京電視台）之後，就直接問：「請問可以跟拍去你家嗎？」 這次，節目組採訪到一位四口之家，丈夫是設計師45歲，妻子則是一名漫畫家34歲，還有7歲的長子和2歲的女兒。

一家四口在行程結束後跟節目組一起來到停車場，丈夫手塚大說，「因為今天是和老婆分開來的，所以開了2輛車」 ，攝像機一掃，一台是保時捷Panamera，另一台是標緻308……

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經過一大片田地後，停在了在奇怪形狀的住宅前，一打眼就是基本完全開放的院子，簡約白的牆體、半包圍的「車庫」 有很設計感，果然是設計師的眼光！雖然，日站君聽到主持人發出疑問的聲音：「誒？這是家嗎?」 可能設計的太超前了，和認知中的住宅不一樣吧！按門鈴的時候，節目組還跟2隻猩猩來了個「深情」 對視，據介紹，這兩隻猩猩是用樹脂做的，全日本只有5隻，丈夫說，「是老婆一見鐘情的」 。這溢出屏幕的寵溺感是怎麼回事？莫名被塞了一嘴狗糧。還有這個門鈴，按完之後主持人乖乖地站在原地，女主人過來開門邀請一行人進來的時候才發現，啊這，大門原來在這裏嗎？別問，問就是藝術！

說回正題，四口之家的住宅是5LDK，9000萬日元，35年貸款。除了內部的房屋，他們還在家裏設計了一個棒球場！因為夫妻二人基本都是在家工作，宅久了不利於身體健康，所以房子外側有一個棒球場，一到晚上，父子倆就會練習投球，妻子和2歲的女兒就在一旁圍觀！忽略住宅的外形，重要的是一家人的氛圍，這樣的場景不要太溫馨！所以妻子會在Twitter裏寫，「夜晚，我的家突然變成了鄉下，有青蛙、蟲鳴，雖然沒什麼隱私，但我愛這樣的房子」 。這個家裏還有一個「大膽的設計」 ——半開放的洗澡房！其實，泡澡的時候玻璃上都是熱氣，外面看不到的，只不過很少有人能過去心理那關吧！而且，這個池子是挖的，就是要露天溫泉或者溫泉酒店的那種氛圍。確實，熱氣騰騰地泡著澡，再看著朦朦朧朧的院子，真會享受！

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畫面一轉，來到了妻子的工作間。隨後鏡頭掃到背後的作品，《賣肉的灰姑娘》、《後宮婚》，這才後知後覺，原來妻子就是知名女漫畫家NON桑啊！要知道，NON桑在23歲時，出道作《賣肉的灰姑娘》就累計銷售了100萬冊，而賣的最好的漫畫《後宮婚》，累計銷售了300萬冊！這得算一下賬，版稅定為漫畫定價650-680日元的10%，就是大概68日元，再乘上300萬冊的數量，就是2億日元（港幣1300萬元）！好家夥，這回《跟拍去你家》是採訪到了人生贏家啊！日站君還注意到，節目組給夫妻倆起了個稱號——二人三腳夫婦，有點意思！

因畫畫結緣

兩個人的相識，2個字就能概括——網戀。丈夫手塚大很喜歡畫畫，所以經常在日本最大的SNS網站mixi上投稿，當時的NON桑20歲，剛從漫畫專業學校畢業，會在他的投稿下留言，一來二去兩個人的關係逐漸升溫，然後奔現、結婚。劃重點，丈夫手塚大隻是單純的喜歡畫畫，喜歡漫畫，也正因如此，他發現了妻子身上的閃光點，覺得她絕對能行！對於NON桑來說，這可是莫大的鼓勵，畢竟她以前並不被看好，甚至會被人笑話，「怎麼可能當上漫畫家，別做夢了」 。而正是丈夫讓她覺得，原來也有認同、支持她的人啊。

有了愛人的鼓勵，接下來就是要朝著目標前進了。NON桑最初的的意向是少年雜誌，因為從小一直讀的都是少年JUMP，十幾歲的時候還經常臨摹JUMP上的連載作品，只是專業老師說，她的畫風更適合青年雜誌。後來她把漫畫帶到YOUNG JUMP編輯部，於是就有了她的成名作——《賣肉的灰姑娘》。這部作品一出來，可是驚艷了不少讀者，日站君前面介紹過這本漫畫累計銷售100萬冊，但還有一個數據更直觀，連載的時候YOUNG JUMP順位排名第二！

但是在成名作《賣肉的灰姑娘》完結後，NON桑遇到了瓶頸期。她陸續創作了6部作品，但都被否掉，所以在接下來的兩年半時間裏，NON桑就是無職狀態，收入為零。等同於生活的重擔全部壓在了丈夫身上，這種狀態下，本身就會產生焦慮，再加上畫的作品都被否掉，按她的話說就是「感覺像走進了死衚衕」 ，但丈夫手塚大始終都相信妻子能行，機會總會到來的，所以一直在安慰她。這段時間還讓人頭疼的——房貸，不過壓力即動力，也是因為貸款，NON強迫自己不要逃避，堅持下去，「就算不願意也要繼續畫下去」。

後來她在採訪中說，也只有這樣孤注一擲的人才更適合追逐夢想吧。不斷減少的存款、無論畫什麼都失敗的狀態，基本就是人生低谷了，但是否極泰來，丈夫想到了日本「過繼形式組成的一夫多妻制」，這個作為一個點子不是挺好的嗎，「啪」的一下，思緒就打開了。後來大火的漫畫《後宮婚》，在這時雛形初顯！雖然情情愛愛基本是「萬年不變」的核心，但情感細膩的作品就是值得火。日站君看到彈幕上不少人都在刷「我居然看過！」，就連日本彩虹樂隊（L'Arc~en~Ciel）Hyde桑也是《後宮婚》的忠實粉絲！給出自己的親筆簽名，還招待他們去演唱會、一起吃飯什麼的，一時之間我竟然不知道該羡慕誰！

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賢內助、工作助手，都是他！

採訪的時候，主持人問了日站君意料之內的問題，「一邊當漫畫家一邊照顧孩子會不會很辛苦」？NON桑說，最忙的時候通宵就沒停過，一天也就能休息2-3個小時，而且長子是在創作《後宮婚》的途中生下的。原本看到這，日站君已經大概猜到接下來的採訪走向了，沒想話頭一轉！「但照顧孩子的事丈夫手冢太在做」。看這嫻熟的手法！所以在家務這方面，手塚大要強過NON桑的！不僅承包了家務，丈夫還在做助手的工作。

手塚大的本職工作是設計師，白天在設計公司上班，晚上回來也會幫忙畫畫背景什麼的，包括檢查、修正、交稿的手續。說到這，丈夫表示，那段時間是真的讓人頭疼，但也真的開心！NON桑感嘆，「多虧了有他在，我才能集中精神在畫漫畫和內容上」，無形中又被塞了一嘴狗糧。一開始以為「二人三腳夫婦」是調侃，沒想到這是對他們夫妻的最佳形容！無論是NON桑沒有收入的時候，還是後來大火成為收入過億的漫畫家，丈夫都沒有不平衡的言論，而是一直鼓勵她、幫她構思、打理家務，感情著實讓人羡慕！

這是兩個人的未來！

曾經，兩個人會一起窩在被爐裏，一起朝著出道的方向努力；然後以一部《賣肉的灰姑娘》驚艷讀者；隨即在出道作完結後的2年裏，處處碰壁，直到《後宮婚》面世。10年的時間裏，可謂是大起大落，但夫妻二人砥礪前行，誰都沒有放棄，終於守得雲開見月明。如今，四口之家、四隻貓，生活富足安樂，可以說是人生贏家了！所以，提及今後的夢想的時候，NON桑會毫不猶豫地說，「可以繼續畫很多漫畫，一直畫到生命的盡頭吧」。

【本文獲「日式生活美學」授權轉載，微信公眾號：fangxuehou2015】