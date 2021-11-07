100年前台灣真係有殭屍？三王山恐怖殭屍傳說　背後竟同走私有關

今天我們就來聊一聊，發生在南台灣的殭屍傳說吧！說到殭屍，我相信很多台灣人，不是想到流行很久的喪屍電影，就是電視台老是在重播的，1990年代的殭屍電影啊！腦袋中自然而然地，就會開始浮現扮演「道長」的林正英，畫符咒、降伏殭屍的畫面。



不過，你知道台灣也有殭屍的傳說嗎？其實在很早以前，臺灣各地都有殭屍的傳說哦！像是超熱門的八卦山殭屍傳說，不過，我們這次不講常見的八卦山殭屍，或是沿海殭屍，這次我們來聊點不一樣的，說說一百多年前，南臺灣某個漁村發生的殭屍襲擊事件吧！

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三王山的殭屍傳說

臺灣南部某漁村，有三座山，在地人都稱為「三王山」。古代的台灣人，都會有一種觀念，認為「依山傍水」的地方，會有好的「風水地理」，因此，搶著把過世的親人埋在那裡，希望可以為家族求到好風水。所以「三王山」這個「好地方」，墳墓越蓋越多、越蓋越多，別說是「好風水」了，到處都是墳墓啊！

前陣子，我的好朋友阿明，跟住在「三王山」附近的老人家們聊天，就挺好奇他們最後這些子孫，有沒有真的求到好風水、好運氣，沒想到老人家說「三王山」的風水，眼睛瞪得大大的，搖了搖頭，嘆了口氣說道：「別說好風水了，這個山頭齁，出現過殭屍啊。」

「殭屍？」聽到這句話，阿明他臉上就出現三條線啊！半信半疑的他就問了老人家：「阿伯，您說的是『蔭屍』嗎？」「什麼『蔭屍』啊？『蔭屍』至少不會跑出來害人，我說的是殭屍！就是你們在電影裡面，看到會跳、會吸血的那種殭屍啊！」看著阿伯激動的反應，反倒是提起了阿明的興趣哦！讓他覺得有點意思。所以他就繼續問這個阿伯，有關殭屍的故事，這時候阿伯點起了菸，說起了這段往事……。

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殭屍目擊現場

大約發生在100多年前，清朝後期的時候，「三王山」附近的村子裡，陸陸續續有人離奇失蹤哦！而且都是在深夜的時候，出去了，就沒有再回來了，村長看這事情不對勁啊！號召了全村的人一起找人。可是當大家找到的時候，這些人都滿身傷痕、滿臉發黑，不久以後就死掉了。村民們發現，這些人除了背後有抓痕，脖子上還有兩個洞，這很明顯是被「野獸」襲擊的啊！

村民們很害怕「野獸」啊！於是村長就找了幾個壯丁，準備好刀槍，輪流守夜，看到「野獸」靠近，就馬上敲響銅鑼，來嚇阻「野獸」，並且拿刀槍反擊。

「啊！！」那一晚，一陣慘叫聲劃破寧靜的夜，村長帶著壯丁們點起火把、緊握刀槍，衝到了三王山附近，這時候一個渾身傷口的年輕人逃到了他們的面前！

嘴裡念念有詞地說道：「有殭屍，有殭屍……。」「什麼殭屍？」村長疑惑的說，欸！沒想到啊！那年輕人突然激動地抓著村長：「那個不是野獸，是殭屍！祂面無血色，走路殭硬，遠遠看跟普通人沒什麼兩樣…。但只要跟他對到眼，祂就會馬上殺到你面前，狠狠得抓緊你，用力地咬住你的脖子啊……。」說到這裡啊！那個年輕人就昏了過去。

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「大家趕快把他帶到我家治療啊！然後趕快回家了！殭屍一定還在附近，晚上不要再出來了！」村長雖然聽了非常害怕，但他是村長啊！仍然故作鎮定的發號司令，但誰知道村長，話還沒說完，遠遠地就聽見了山裡的腳步聲，越靠越近、越靠越近。

大家都不約而同地往樹林裡面看過去，這時不知道誰跟他對上了眼，殭屍迅速地往大家這裡跑過來，正當殭屍要攻擊到村民的時候，清晨的第一道曙光，剛好照向了村落，殭屍發覺以後，就往三王山的方向快速地逃了回去。

求救與對決

雖然上次早晨的陽光，剛好嚇跑了殭屍，但並沒有真的消滅它哦！村裡越來越多人被殭屍所殺，連勇士都打不過殭屍哦！陸續陣亡，村長眼看著，這樣下去不是辦法啊！再這樣要被滅村了，武力打不過，只好開始四處求道士、和尚來收服看看，沒想到都沒有用啊！

如果神的代言人沒有用，那就只好直接求神本尊了，村長帶著村民們到王爺廟，向王爺求救。見到自己所在的村子裡面，村民們陸續死去，其實王爺心裡，也有所不忍的，決定要伸出援手。

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那一天，村裡面準備了豐盛的宴席，要拜託王爺來幫幫忙，正當村長焚香祝禱的時候，王爺的靈，突然附身在一位村民身上，對著在場的人說：「要對付殭屍，你們趕緊準備好一綑草蓆、黑狗血跟米酒，接下來我會在旁邊幫助你們的。」

在這當下，大家都已經不管，是不是真的是王爺上身了，抱著「死馬當活馬醫」的精神，村長馬上下令，準備好王爺說要準備的東西，把王爺的神轎請出來，帶著一群人，浩浩蕩蕩地到三王山上，等待殭屍出沒。

那晚月黑風高，一行人躲在山邊，突然一陣冷風，把草吹得沙沙作響，殭屍緩緩地從土推裡爬出來，不幸地是，殭屍很快地就發現他們了，以最快地速度衝了過去。說時遲那時快，王爺突然附身到一位村民身上！把一綑草蓆丟在殭屍身上。

殭屍抱住了草蓆，就開始咬了起來，眼前這一幕，讓大家都看傻啦！「趕快對殭屍潑灑黑狗血跟米酒啊！時間非常有限啊！」王爺大喊著。這時候村民，才回過神來，一同對殭屍灑黑狗血跟米酒，很快地殭屍就定住不動了，當大家以為成功的時候。殭屍身上的酒血，開始逐漸揮發了，漸漸地恢復行動。王爺的神靈，立刻離開了村民，回到神轎的神像裡面。

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村長這個時候，明白了王爺的想法，於是叫抬轎的村民，用扛轎的長棍，撞向殭屍心臟。這時殭屍大喊了一聲，就再次死去。村民們擔心殭屍又會復活，於是放火把祂給燒了。後來，只要再有殭屍出現，村民們就會備好草蓆，準備應戰，如果遇到兇猛一點的、就是倒下了，還會再站起來的，就要再去請王爺出來幫忙。

這時王爺的聲音，突然在村長與村民們耳中迴盪：「這個殭屍是因為三王山的風水、地理所造成的，所以殺了這個殭屍以後，不久還會有新的殭屍出現。所以我也破壞了這三座山的風水，之後不會再有殭屍傷人的悲劇了。」

殭屍是真實的存在？

聽完這個故事，大家有沒有感到訝異，原來臺灣也有殭屍啊！其實，筆者小時候，也是有聽過殭屍傳說！不過後來大人說，那其實是以前的社會純樸，一些走私販，為了不讓人發現他們的買賣，所以編出這個故事，讓大家半夜不敢去海邊。

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這次南臺灣的殭屍故事就說到裡囉，也很感謝提供故事的阿明，告訴我們這則有趣的傳說。

在這裡一樣有幾個問題想跟大家聊聊：

1.你相信真的有殭屍存在嗎？

2.除了今天講的故事，還有網路上流行的「八卦山殭屍」之外，你還有沒有聽過其它，跟殭屍有關的在地傳說呢？

3. 我們每次看殭屍，都會說那是「鬼片」或是「恐怖片」，究竟殭屍到底是什麼？祂是鬼嗎？還是一種特殊的妖怪呢？



【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：我的學習筆記，原文：臺灣也有殭屍嗎？三王山的殭屍傳說】