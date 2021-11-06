細路扮貓叫原來係撞邪！清朝記載萌貓被虐變厲鬼　怨氣極深咁報復

哈囉，大家好！歡迎來到我的學習筆記！說到有關貓的台灣民間傳說，我想大家一定會先想到虎爺吧？



這幾年來關於虎爺的IP、動畫特別多，虎爺就是那一尊小小的，會放在神桌底下、特別喜歡小孩子的守護神，但如果說到動物變成神，讓人蓋廟祭祀的故事，除了忠犬成為神的十八王公廟以外，你還有聽過什麼傳說嗎？

今天我們就來聊聊，關於「貓」的台灣民間傳說吧！

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觀音降貓妖

這是發生在桃園龜山，距今大約60多年前，有一對劉姓夫妻剛結婚，開開心心地搬進新家，兩個人的感情非常融洽，希望能早點有孩子，但努力了兩年卻都沒有懷孕，問遍了醫生、做了各種檢查都沒有結果，每次的答案都是，兩個人都非常健康。

這一天，妻子突然想起來家裡的怪事，她告訴丈夫，搬進新家之後，只要在家裡睡覺，她幾乎每個晚上，都會被淒厲的貓叫聲給嚇醒，原本以為只是附近的野貓多，但越想越不對勁，而同床的丈夫也說，晚上都是一夜好眠，根本沒有聽過貓叫聲，妻子也突然回想起來，曾經有一次在煮飯的時候，總覺得家裡有其他人在，回頭一看，竟然看到一名長髮女子坐在遠處，仔細一看，那個女子的臉，竟然是貓臉，嚇得她吱哇亂叫，跑了出去，夫妻倆開始覺得這個家，一定有問題，就請了道士來家裡看看。

道士一到家裡，四處走走看看後，表示這個家有妖魔在作怪，而且是他無法處理的，建議夫妻倆，到壽山巖的觀音寺，拜託觀音菩薩幫忙「降妖」。夫妻倆聽了，馬上出發去拜託觀音，廟方人員擲筊問過，觀音也願意過去幫忙，一行人就浩浩蕩蕩，抬著轎子出發了。

轎子剛到夫妻倆的家門口，就開始劇烈晃動，直直朝著臥室跑去，剛進臥室，就猛烈地用轎子的把手，撞擊牆壁，抬神轎的人也覺得非常奇怪，觀音菩薩是想把這個方地敲開嗎？於是就指示夫妻倆，拿工具敲開這裡，沒想到敲開牆面之後，牆壁中竟然出現白骨，仔細一看是一具小小的、大概貓大小的骨頭，大家現在才知道，原來是貓精在作怪。

原來，是這棟房子正在施工時，夫妻倆的家長，跟工人起了口角，工人懷恨在心，就在牆裡放了死貓報復，沒想到無辜的貓，因此含怨變成貓精，傳說菩薩本來是要對他用極刑，來除掉這個作怪了兩年的貓精，但又看在這貓精也是無辜被害的份上，決定只將他的法力拿走，就放過了他。

而在觀音大力幫忙之後，夫妻倆的家裡就一切平安，後來還順利的生了六個孩子呢。

貓將軍傳說

傳說在1874年，也就是清光緒元年，宜蘭頭城出現了一隻作惡多端的貓妖，不僅吃掉了農民飼養的家畜，還擾亂村民的精神，讓人類作出貓的動作、以為自己是貓，無論怎麼請道士、請神來收，都收不掉，非常的兇猛。

傳說中的貓將軍（方格子授權使用／我的學習筆記）

但其實一開始的祂，並不是這個樣子的，在地的傳說是這樣流傳著，貓妖曾經是一隻非常普通的貓，是頭城一戶李姓人家飼養的，從前民風純樸，土地開闊，路上也沒有甚麼危險，所以飼養寵物的人家，通常都會讓阿狗阿貓在村裡到處亂跑，而那個時候，大家對於貓的想法，還停留在傳統不吉祥，會招來厄運的刻板印象之中，就在某一天，貓出了門以後，就再也沒有回來了，不管怎麼找都找不到，後來才從其他人口中得知，貓是被村裡的人給欺負、最後慘遭毒手、死於非命。從那一天起，村里就怪事不斷。

先是半夜會聽到，貓咪淒厲的哀號聲，但外面卻連一點風吹草動都沒有，再來有好幾戶人家，家裡養的雞莫名被殺害，從死狀看起來，像是是被野獸襲擊，可是有野獸闖進後院，家裡的人怎麼會渾然不知呢？村里每個人都人心惶惶，就怕是山裡的野獸跑下來作惡。

怪事接二連三的發生，有一天，村裡某幾戶人家的小孩，突然說不出人話，張嘴竟然發出喵喵喵的叫聲，趴在地上用四肢攀爬，甚至啃食未經過烹煮的魚、肉，看起來就像一隻貓一樣，大人們還以為，孩子只是中邪了，紛紛帶去宮廟裡面尋求幫助，但都沒有效果，村長眼看村里越來越多孩子「生怪病」，特地去請了道長來幫忙處理，可是一樣完全沒有用，道長臨走之前留下了一個線索，說道：「這是一隻怨氣很重的貓妖，是來報復你們的」就離開了。

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就在村民們都束手無策時，一位乩童突然起乩，動作就像貓咪一樣，他用著尖銳的聲音說著：「今後想要叫我不做壞事，就必須替我建一座廟、供奉我，那我就願意成為你們的守護神。」果然貓都是傲嬌的，而他也不是真的純粹想做壞事，只是單純想有一個溫暖的家。村民們聽了馬上決定集資幫他蓋廟，將廟取名為「天神宮」，並雕刻了一座穿著將軍服飾，貓面人身的神像，用生魚、生肉供奉，當廟蓋好了以後，怪事也就消失了，貓妖被供奉成神之後，也都很盡責地保護村裡的人們。

不過這座天神宮，後來在戰爭中被燒毀，原本以為貓將軍的神像，就這樣被摧毀了，但多年以後，卻在河邊被居民撿到，重新供奉在宜蘭縣頭城鎮的「將軍廟」，這間廟現在也是台灣唯一一間，有貓神信仰的廟，有機會去宜蘭玩的話，可以順便去看看喔！

台灣的多神信仰

台灣人多敬重好兄弟，每年給祂放長假，那你知道台灣的神，也是百百種嗎？除了貓將軍以外，動物神還有好幾位呢！因為台灣是多元族群融合的社會，信仰也融合了許多民間故事，一些具有靈性的動物，死後被升格為神，被人請到廟裡奉祀，從此開始保佑人類的工作。

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而通常轉變為神的，都是日常常見的動物，像是十八王公的狗神、或是像阿公阿嬤那一代，因為務農，而對牛特別敬重，在嘉義就有一隻過勞死的水牛，死後被供奉為牛神－牛將軍，是台灣唯一一間的牛神廟。不過還是有些不常見的例子，像是台南安定鄉有一間皇帝廟，其中供奉著一位「青龍將軍」，外表兇猛帶殺氣，傳說可以鎮住小鬼，祂就是全台唯一的鱷魚神！而且祂的「神像」就是祂原本的樣子，是一隻鱷魚的標本哦！另外在馬祖北竿的天后宮，有著一個「地下村長」，就連縣長都要敬祂三分呢！祂就是青蛙神－「鐵甲元帥」，傳說他非常有人性，對於村里居民的事情，都是親力親為，絕不怠慢！但祂非常喜歡喝高粱酒，所以村民們拜拜的時候，都一定會準備好高粱，是不是挺有趣的呢！

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好了，那今天一樣有三個問題想跟大家聊聊

1.你家附近也有祭拜動物神的廟嗎？是什麼動物神呢？

2.你有聽過關於動物神的民間傳說嗎？可不可以跟我們分享一下呢？

3.從貓妖變成神，這傳說背後，對你而言的體悟是什麼呢?



【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：我的學習筆記，原文：宜蘭頭城貓將軍故事：有點可愛的貓將軍傳說】