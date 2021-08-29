茶餐廳早餐熱量大比併！扒類同即食麵類最高卡　低卡之選有呢幾款

文：註冊營養師陳穎心

一份營養均衡的早餐，能提供人體日間所需能量。茶餐廳早餐方便快捷又多選擇，是不少上班族的心水選擇。但如果不小心選擇，隨時熱量爆錶，令體重上升！以下為大家介紹如何在茶餐廳中選擇較健康的早餐！



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即食麵類及扒類熱量最高 沙爹牛麵、炒蛋多士配奶茶熱量過1,000？！

茶餐廳早餐當中，熱量最高的是即食麵類及扒類早餐。例如1份沙爹牛肉麵配炒蛋多士，再加1杯港式奶茶，已經有超過1000千卡，超過一般成年人每日所需熱量的一半。即使不配多士及飲品，平均一客餐蛋、五香肉丁或沙爹牛肉即食麵已經有約700千卡，5至6茶匙油。扒類早餐的熱量與即食麵類相約，而且蛋白質含量高，通常超過一般成年人每日所需蛋白質的7至8成。

雪菜肉絲、鮮牛肉配米粉通粉為健康之選

如果想吃茶餐廳早餐，又不想影響體重，可以選擇非油炸的米粉、通粉、意粉、米線等，熱量只有即食麵的約一半。配料方面，火腿、烚蛋、鮮牛肉、雪菜肉絲等會比較低卡。

營養師建議吃三文治要走牛油，減低脂肪攝取量。（資料圖片）

咸牛肉及午餐肉三文治高鈉高脂不宜多吃

至於三文治類，則視乎所選的餡料，而且建議走牛油，盡量減低脂肪攝取。茶餐廳的炒滑蛋通常用2至3隻蛋，而且最少有2至3茶匙油，屬於高熱量的三文治餡料。咸牛肉及午餐肉亦是較高脂肪及高鈉的選擇，不宜多吃。較低卡的選擇有茄腿治、芝腿治、烚蛋火腿三文治等。

另外，飲品方面建議選擇走甜的檸茶或檸水，亦可以用代糖增加甜味，以減少額外熱量攝取。港式奶茶、咖啡、阿華田、朱古力、好立克等較高熱量的飲品則最好盡量避免。

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（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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