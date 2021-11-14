拍拖周年男友A4紙寫幾隻字當禮物　港女批敷衍：真心寧願你唔送！

送禮物不一定要貴重，只要有誠意同樣可令收禮者開心，但若只是敷衍地送禮，真的是「唔送好過送」。有女網民於討論區發文表示，日前她與男友拍拖滿一年，她於吃飯期間拿出一周年紀念禮物，男友隨即說他也準備了禮物，讓她很期待是什麼東西，怎料下一秒男友拿出一張摺了一半的A4紙叫她打開，只見上面用鉛筆寫了幾個字「bb周年快樂！<3」，令她十分無言地說，「真心寧願你唔送」，帖文引起網民熱議。



有女網民於討論區發文表示，日前她與男友拍拖滿一年，男友於吃飯時拿出一張只寫了幾隻字的A4紙出來說是周年紀念禮物，讓她很無言。（《紀念日》劇照）

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該名香港女網民於台灣Dcard討論區以「我寧願你唔送俾我」為題發文表示，日前是她與男友拍拖一周年紀念日，她兩個月前已開始計劃送什麼禮物給男友好，她並沒想過及說過要互送禮物，認為男友於畢業前最後一年課業很忙，只要願意陪她、一起吃飯慶祝，她已經很開心。

她於紀念日與男友吃飯期間，拿出禮物送給男友，男友隨即說他也準備了禮物，原本沒預想過會有禮物收的她很期待是什麼東西，怎料下一秒男友拿出一張摺了一半的A4紙叫她打開，只見上面用鉛筆寫了幾個字「bb周年快樂！<3」。

她十分無言，「其實我唔介意你冇準備㗎，但係如果你送，可唔可以用少少心準備」，她不知會否有人說她「好harsh（苛刻）、好港女」，但她說「真心寧願你唔送，因為份禮物令我覺得你為送而送hea（敷衍）緊我」。

網民紛紛留言認同樓主的男友無誠意，「唔記得可以補返，點解可以咁hea」、「好似臨出門寫咁」、「唔送好過送，就咁睇唔覺佢珍視你囉」、「佢邊度嚟嘅勇氣」、「花式自殺，直男嚟？」、「捲好佢搵個禮物盒裝住，下年送返畀佢，時光寶盒」。