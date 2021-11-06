1人1個最寒酸婚宴經驗　去大快活擺酒　賓客付500元人情自己霸位

新人結婚擺酒多數都想辦得體面，但有網民分享參加過「最寒酸婚宴」的見聞，指每人全場只有1罐汽水，問待應多取1罐時竟遭拒絕。不過在樓主拋磚引玉下，其他網民紛紛講述自己的經驗，有人甚至在大快活請飲，付了500元人情還要自己霸位取餐，令人嘩然。



有網民分享參加過「最寒酸婚宴」的見聞，指每人全場只有1罐汽水，問待應多取1罐時竟遭拒絕。（GettyImages）

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有網民在連登討論區以「試過去飲人地嗰餐，見過最寒酸係點？」發帖，分享1次深刻的飲宴經歷，指當日到場後發現枱面每人只有1罐汽水，他未開席已喝完，遂向侍應多取1罐，沒料對方竟拒絕，「心諗咁孤寒，飲嘢錢都慳埋，我諗住自己俾錢買一罐都唔俾」，結果開席後只得熱茶和熱水任飲。

帖文引起網民共鳴，紛紛留言分享自己的經驗，包括在唐樓天台舉行炎熱婚宴、蟹肉炒麵和橙汁要自費等。

有網民講述最寒酸婚宴見聞，有人在大快活請飲，付了500元人情還要自己霸位取餐，令人嘩然。（示意圖，非當事人）

不過有連登仔就提及1個終極寒酸婚宴見聞，令其他人都甘拜下風。他指10月1個周末，有親戚派帖邀請他們1家到屯門區1間大快活出席結婚午宴，「見到寫大快活食餐飯賀結婚，就派老豆一個去」，並付上500元人情。由於正值午飯時間，賓客要自行霸位，「親戚間都坐到勁遠，主人家企喺收銀機度負責俾錢」。除了地點特別，新人還去水吧問職員取1盤水，逐枱去「敬茶」，父親回家後不禁怒罵，「俾咗五舊水食大快活」。

上述的分享令網民嘩然，笑言「點解見到大快活仲去」，並好奇「張帖可以點寫」、「搵唔到位點算？」，又指去麥當勞辦生日會都高級過這形式，「M記起碼封個區畀你搞」，但有人則懷疑真確性，「大快活會俾人咁樣玩？唔係好信囉」。

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