揭老公手機偷入召妓群　人妻攤牌：有相有價有用後感　人夫咁解釋

每個人的手機都有不少私隱和秘密，近日有人妻就在討論區發文，指她發現丈夫重新下載1個通訊軟件，一看最近搜尋紀錄更出現召妓群組，「入面係有女性相，有價錢，有咩技術，有用後感！」她當面質問丈夫，對方卻只表示「無聊睇下」，否認曾召妓，惟人妻卻半信半疑，故請教網民意見。



有人妻網上發文，指日前發現老公原來在通訊軟件中加入多個召妓群組。（《紀念日》劇照）

該名人妻在香港討論區發文，表示日前哄完小朋友睡覺後，出到客廳卻發現丈夫急忙收起電話，當下感到有古怪，便立即拿走對方手機，「睇下佢睇咩，睇到鬼鬼祟」。人妻隨後發現丈夫原來正重新下載通訊軟件Telegram，由於之前曾刪除程式，聊天室界面非常「乾淨」，只見足球和股票相關的群組。

不過，人妻突然有女人的第六感，「女人直覺認為邊會咁簡單」，便到「最近搜尋紀錄」中查看，結果確實有新發現，看到丈夫加入了數個疑似召妓聊天群組，聊天室內有女性照片，有價錢、有技術甚至「用後感」。人妻立即質問丈夫加入相關群組的原因，對方卻解釋，「好奇，無聊睇下，啲相咁假，邊個會信，仲咁貴（$1500起），我先唔會嘥錢去叫X（召妓）」。

在通訊程式中，人妻查看最近搜尋紀錄時，意外發現老公加入了多個召妓群組。（香港討論區圖片）

人妻在帖文訴苦，自言與丈夫每星期都會行房2至3次，夫妻的性生活看似非常美滿，「各位男士，請問下你哋男人睇叫X谷係咩心態？！作為女性想了解下，唔該晒」。

許多網民留言回應，並認為樓主丈夫的確有意「肉體出軌」，稱「開頭係好奇睇下靚女，之後睇睇下就行動啦」、「妳老公因為貴先唔去」、「死都唔會認去過，妳咪天真」。也有網民以男性的角度分析，「睇1個Group就係好奇，睇幾個Group就係專家」、「一係回味，一係準備，回味就未必有手尾，不過妳要睇得開」。

（香港討論區）