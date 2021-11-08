水火合相天蠍｜12星座mean精上身易衝動犯口舌　金星落山羊丁財旺

【唐綺陽星座運勢週報11/08-11/14】群星觸動開創星座，上層多有狀況，政治相關議題受到引爆，年底挑戰接連不斷，在大小局勢的劇變中，共同努力，迎來不同風貌。水火合相天蠍，容易衝動撂下狠話，醫師、心理師、神秘學家等活躍起來，在壓力中激發改變的力量。金星山羊，看見努力已久的價值，收到貴人青睞。



重要星象：群星觸動開創星座，水火合相天蠍，金星山羊。

工作注意：金牛、雙子、巨蟹、天蠍

金牛：年輕人的建議，能幫助推進

雙子：展現企圖心，主動衝鋒抓住機會

巨蟹：長期規劃，自己心裡有數就好

天蠍：做事決斷明快，注意別太嚴肅

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桃花注意：白羊、獅子、天秤、山羊

白羊：做自己散發可愛氣息，受長輩欣賞

獅子：不打不相識，鬥嘴中產生桃花

天秤：享受於曖昧過程，感到小鹿亂撞

山羊：桃花觸手可及，端看自己決定

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財運注意：水瓶、雙魚

水瓶：正財運佳，多主動找機會

雙魚：交流理財情報，收穫頗多

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健康注意：處女、人馬

處女：多注意睡眠，別累積心事

人馬：別輕忽健康相關的事

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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】