老人投訴巴士太慢　被批勿倚老賣老後暴怒　買餸車扑司機頭致暈倒

就算有不滿也不可以動手傷人！內地黑龍江省哈爾濱市近日有1名老人乘坐巴士時，不滿巴士開得太慢，爭執數句之後就隨手拿起買餸車砸向巴士司機的頭部。司機當場暈倒數秒後才醒過來，但由於巴士當時正在停車，未有引起交通意外。司機送院驗傷後確認他有輕微腦震盪。當地警察正調查案件。



內地1名老人在車上與司機爭執，更用買餸車打暈司機。

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事件發生於10月25日（周一）黑龍江省哈爾濱市的65號巴士上，當時老人在巴士上要求司機開快一點，說「你為什麼開這麼慢，不能快點開嗎？」於是司機就回應指巴士有限速，「不允許開快」，是安全要求。

後來老人不服，罵了司機一句，於是司機就反駁指「你倚老賣老，都這樣大歲數了」，令老人立即火起從巴士的後方跑到司機位旁邊，用雙手拉起買餸車，砸向司機的頭部。司機應聲暈倒數秒後就自行醒了過來，並報警要求協助。司機獲安排送院驗傷，指他出現輕微腦震盪。

司機暈倒數秒之後才醒過來，並打電話求助。（網上短片截圖）

不少網民都認為事件情節嚴重，老人打人應該要判刑，「別因為他老就放過他」、「脾氣這麼爆，對社會危害太大了」、「這可不能和解吧」。

（新浪新聞）