男網友一早講明唔要BB　點知前女友係都要生　仲被全城鬧爆渣男？

一早說明自己不想要BB，女友懷孕後卻仍自行決定要生下來，而且二人早已分手，到底男方是否需負責任？一名男網友便在網上訴苦，抱怨自己無辜被罵作「不負責任的渣男」，想不到反惹網民一面倒圍攻：「不罵你要罵誰？渣男！」



「分手後隔月前女友懷孕，但我已結交對象！對方執意要生，我表明不會照顧負責，但礙於家人希望重歸於好，我和追我的女生分手……」

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「我對小孩媽已無情感！只想要小孩可以報戶口，兜兜轉轉，小孩媽覺得我反覆，生產後就回自己家。目前孩子幾個月大，我一心只想跟體貼我的那女生在一起。女生很體諒我，從不跟我吵，很支持安慰我。但周邊的人只會怪我、罵我、覺得我很糟糕，罵我逃避、自私、不負責任，連自己的孩子都事不關己！問題關我什麼事？我已經表明我不要孩子，小孩給女生也沒差，就因為我沒有負責任我就是渣男？大家罵我罵的很難聽，說我以後老了絕對會後悔！我才37歲，再找對象有多難？還被說『你連自己小孩都可以這樣對待，哪個正常女生會想跟你在一起』？」

原本的抱怨文，卻反惹來網民一致圍攻：「渣字你都不配用。」「小孩何其無辜，一出生就遇不愛媽媽的爸爸，覺得爸爸渣的媽媽。」「就算你不想要，但還是你的種。」「說你渣還真侮辱了渣，連肩膀都沒有，你哪來的臉跟人家談責任兩個字！」「無縫接軌不是渣？」「兩位都沒有考慮清楚。」「懷孕不負責，渣男沒錯早知如此何必當初。」「這真的好意思還敢問大家為何罵你……不罵你罵誰啊？」

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