帽事嘅｜老公光明正大帶小三返屋企做　人妻最火滾卻係奶奶嘅反應

你有過被劈腿出軌後，痛到撕心裂肺的感受嗎？



如果另一半偷吃被你捉到，而男家甚至親友不跟你站同一陣線，你又會怎麼做呢？

一名女網友在爆廢公社分享自己被出軌的悲痛經驗……

老公光明正大帶小三返屋企做 奶奶反應令人心寒（點擊放大瀏覽小三與正宮對話截圖）▼▼▼

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第一張截圖似乎是小三跟正宮對峙的對話截圖，只見小三理所當然地說：「他騎摩托車載我，牽手接吻上床都有，我說實話，他跟你講什麼我是不知道，再來他自己跟我說他有跟你提過離婚，你應該也自己心裡明白，啊你們之間的事我無法參與所以我就退出了。」此番言論讓正宮大為火光回應：「都沒離婚，你也很敢！」

接著正宮繼續逼問小三，究竟丈夫是把她帶去哪發生的關係，小三直接坦承是在正宮的夫家，讓正宮大為詫異詢問難道沒有遇到自己奶奶嗎？此時小三也坦承有遇到，因此讓女網友火大的發文罵道：「老公出軌把女人帶回自己家裡上床做愛，奶奶不但沒阻止，任由他這樣做，我是不是真的很差勁 ？」

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正宮其後貼出疑是出軌丈夫所寫的道歉文：「對不起做了最不好的示範，跟你吵架吵的不可開交就算了，從頭到尾跟這個女生的事情都是騙你的，還跟這女生搞上到床上去，還跟你說沒有，你在詢問時都沒有跟你說，而都瞞著你要讓你自己發現，直到你都知道才跟你承認，不應該這樣欺騙你的，發誓絕不會再有這種事情發生，只求一次的原諒，爾後再犯不用再談離婚直接解決。」

如此誇張的行徑讓網友們紛紛留言「你也帶男人回家啊」、「就離婚啊幹嘛要把自己搞得傷痕累累」、「女人要好好愛自己，別為了這種渣男委曲求全」、「看來，我前奶奶還比較有良心，她說：外面有女人又怎樣！沒帶回家就好了」、「這個女生也滿笨的，自招，呈堂證供」、「這個對話足以證明她破壞家庭，其他都可以告了」、「原來這樣的奶奶真是不少」。有網友提出質疑，認為男生跟婆家如此過分為何不離婚，對此正宮也做出回應說當然會離婚。

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