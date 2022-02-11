最羞家渣男　Tinder密約85個女生出軌下場超慘　網民：有啲同情佢

被另一半劈腿簡直是如災難般的事，但有一名女網友分享，她前男友想出軌還無法出軌，因為沒人想跟他約會，讓她哭笑不得，「想劈腿也劈不成」。
原PO在TikTok分享，她前男友試圖在Tinder上出軌，並很積極地密了85位女生卻沒人要跟他約會，她說，她不會因為這種事而哭，並苦笑表示，因為她前男友真的「太丟臉了」……
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網友紛紛留言，「我都要為他感到難過了」、「他用Tinder還沒辦法約到人？」、「他沒有你想像中的性感」。也有許多網友留言分享相關經歷，「我前男友曾開車數小時只為了去見小三，但那個女的放他鴿子」、「我前夫也很積極地要外遇，終於有一個女生回他了，結果她說，『看看你老婆，再看看鏡子的你』她最終還與這位女生變成朋友」、「我前夫連三次嘗試外遇，結果都遇到詐騙」、「我也遇過！我另一半密了30位女生，只有6個回覆，我覺得很難過也超窘」。
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】