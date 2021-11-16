網紅滴妹被踢爆買盜版拍片圖利　事後咁出招化解公關災難仲吸like

【滴妹】台灣網紅滴妹擁有百萬訂閱人數，最近在頻道釋出開箱影片，不過有網友於Dcard發文指滴妹買的是盜版，還對此進行宣傳、抽獎，甚至拍成影片盈利，直言：「觀感不是很好……」，而滴妹知悉後對也馬上於影片留言區回應致歉，讓網友肯定滴妹的作法，覺得她的回覆很好。



滴妹14日分享開箱「角落生物羊毛氈手作材料包」影片，被指出是盜版後，她回覆先是致歉，解釋在網上看到時太興奮，沒想太多就直接買了，而在收到網友反應買盜版後，她馬上就把影片廣告盈利關掉，對於承諾要抽獎送出的角落生物，她也表示會再買正版的來當作抽獎禮物。

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而此事也引發網友討論，有人疑惑手作物有分正版盜版？有網友則解釋「使用角落生物的圖案就要授權唷」，大部分網友肯定滴妹第一時間認錯的舉動，也從網友指出盜版一事希望大家都能重視版權問題。

滴妹得知物件是盜版後馬上致歉，並把影片廣告盈利關掉，成功化解公關災難。（YT@滴妹）

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