撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-06-22 18:58

鄰近香港的台灣，YouTuber界也是百花齊放，有不少過百萬訂閱量的美女YouTuber，好像從不露面的女鋼琴師「Pan Piano」近日更成為台灣最高訂閱量的女YouTuber，無論中國香港台灣甚至日本都極具知名度，有不少粉絲。《香港01》科技玩物記者就為介紹台灣最高訂閱量頭10位的女YouTuber！

香港YouTuber大家很熟識，但台灣的YouTuber你又認識嗎？不少台灣女YouTuber都多才多藝，更是位位都是女神級美女，絕非誇張！這些YouTuber都坐擁過百萬訂閱粉絲，有影片點擊率更高達過千萬，究竟他們有甚麼特別？

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同場加映：香港YouTube女神10強 連登一人一票選 Ah Gi/阿冰/米媽誰跑出

近日連登論壇上就有網民發起多次二選一投票，以選擇正／負評的方式讓連登仔們一人一票投選 YouTube 界的女神，目前已經對決進行到第五彈，即總共有 10 位「佳麗」被包括在今次的競賽當中，她們位位都有一定知名度，以下《香港01》科技玩物記者就為大家來個大起底！

👇👇👇【按圖放大看】連登票選 YouTube 界女神 10 強介紹及美照👇👇👇

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瀏覽全文：香港YouTube女神10強 連登一人一票選 Ah Gi/阿冰/米媽誰跑出

同場加映：張曦雯Coffee佘詩曼IG勁吸金？20位香港KOL／藝人IG Post收入公開

英國照片印刷公司Inkifi的官網，可以分析各個Instagram的粉絲人數，來推算出一個帖文價值。《香港01》科技玩物記者就利用Inkifi推算出以下結果。

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不少香港藝人的IG擁有過百萬粉絲，相信他們的帖文價值都相對比素人KOL的多。以下有10位近期熱話的香港藝人，不知道他們的帖文最高可以有多少的收入？

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其實Inkifi只是提供一個推算數字，並不是每位KOL、藝人實際收入數字。所以以上數字只能當作參考，畢竟Instagram的粉絲人數，只是廣告商其中一個衡量因素，相信各位藝人及高人氣IG女神的吸金能力都各有不同，而以上10位KOL及10位藝人，只是記者「私心」選擇，並非根據實際followers多寡作出總結 。

到底其他藝人、KOL的帖文價值有幾多？即睇全文：張曦雯Coffee佘詩曼IG勁吸金？20位香港KOL／藝人IG Post收入公開

同場加映：網民數10個香港靚仔YouTuber Rock哥有份 呢位約會超多S級靚女

近日，連登討論區有網民以「到底香港YouTube有冇靚仔」為題發文，邀請大家分享自己心水嘅靚仔Youtuber，反應相當熱烈！到底有邊位Youtuber嘅顏值，最被網民力推大讚？

👇🏻👇🏻10位香港靚仔YouTuber 大家又識幾多個？【點圖放大睇】👇🏻👇🏻

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