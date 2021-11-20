原來咁做可增床褥壽命永遠好似新嘅一樣？網民：枕頭都有人咁處理

床是影響睡眠品質的重要因素之一。一位網友日前借住友人家一晚，但友人家的床觸感怪怪的，翻身時還有怪聲音，令他整晚都睡不好。隔日一問才知友人家的床都不拆外層塑膠套，說是可以讓床褥永保如新。他好奇問大家「有聽過不拆塑膠套這種事嗎？」



一位網友在《PTT WomenTalk板》發文表示，因工作關係去朋友家借宿一晚，但友人家客房的床卻讓他整晚都睡不好。原PO表示，朋友家床的床單摸起來很舒服，但睡起來很硬很繃，而且翻身時還有奇怪的聲音，隔日一問才知真相，「我朋友說，他們家沒拆床褥外面那層塑膠套的習慣」、「床褥可以保持永遠像新的一樣，不會太快壞掉」。原PO表示自己並不認同友人的觀點，覺得怕床褥易髒，在外層可以套個東西防污，不拆床褥塑膠套真的超怪的，問大家是不是「也聽過不拆塑膠套這種事嗎？」。

貼文曝光，許多人留言直呼「好怪」、「不拆更髒哦」、「原以為不拆可以保新，後來才知道裡面積累濕氣會更噁心」、「這我不行，翻身會很吵，干擾睡眠」、「光想像那個聲音就受不了」、「夏天熱到爆，就算開冷氣背部還是很難散熱」、「他不知道有保潔墊嗎」、「這樣就失去床褥的功能了啊，用保潔墊就好啊」。

但也有遇過相同情況的人回應，「我前房東，說是怕弄髒下一個房客不敢租」、「我朋友也不拆，還特地買塑膠套來包」、「我有看過不拆枕頭包裝的」、「房東給的舊床褥，不敢直接用，封模後上加自備的墊子」、「因為是客房，省下買保潔墊的錢跟換洗的工」。

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