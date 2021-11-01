上海台妹網紅拒棄台籍　稱「台灣省就是中國籍」批網民搞國家分裂

嫁到上海11年的台灣媳婦網紅「台妹PKGIRL」表示，家鄉現在就像一名癌症病人，再不動手術不化療，那就是死路一條，「統一是兩岸必然的結果，我相信祖國必然會以最好最妥善的方式，照顧兩岸人民。」至於被大陸網友問到，放棄中華民國籍了嗎？她則回應，「請問你在搞國家分裂言論嗎？」



「台妹PKGIRL」10/31在微博說，「任何要求支持統一的愛國台灣同胞，更換護照、戶籍的，就是變相的一邊一國分裂國家言論，台灣省戶籍就是中國籍，這點從國家發給台灣同胞18碼台灣居民居住證，並且視同身分證功能，與港澳地區相同，便可得知；如果還拿護照說事，那估計不只是『抬毒』，還是『崗毒』、『傲毒』了⋯」

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「台妹PKGIRL」也指出，「台獨最後的瘋狂，不斷挑釁猛踩紅線，你問我擔不擔心島內親友？說不擔心是假的，但我更擔心家鄉親友長遠的日子，長痛不如短痛，有些事情必須得解決，統一是兩岸必然的結果，我相信祖國必然會以最好最妥善的方式，照顧兩岸人民。」

「台妹PKGIRL」說，畢竟台灣是她的家鄉，誰都不願意看到戰爭發生，「但我就說兩點，第一，我的家鄉現在就像是一個癌症病人，綠色的癌細胞已經從一個單一的病灶，不斷向全身擴散，你再不動手術不化療，那就是死路一條啊。」

「台妹PKGIRL」表示，「第二，我不是不緊張不擔心家人，像我這種一提到爸媽就忍不住要哭的人，我怎麼會不擔心呢？但是我對咱們中國人民解放軍有絕對的信心，因為他們是人民的解放軍。俗話說得好，有病就要醫，有病就得治，不想手術又不想化療，那你就乖乖閉嘴，聽醫生的話好好吃藥，別一天到晚聽那些長得醜的漂亮朋友胡說八道。」

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