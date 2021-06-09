7旬父再娶內地女　想加名落公屋戶籍　港女失望兼擔心：可以點做

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-06-09 18:00

【公屋 / 戶籍 / 中港婚姻 】公屋戶籍問題不時掀起家庭風波，有女網民指7旬父親約7年前娶了1名內地女子，並帶其與前夫所生的女兒來港同住公屋，樓主非常不滿，並搬到外面居住，但近日父親竟提出在公屋戶籍加上繼母，要求女兒遞交入息證明以辦理手續，令她十分失望和無奈，遂求問網民「可以點做？」

有網民表示，本來一家三口住在公屋2房單位，由於父親離世，兩兄妹欲申請轉為新戶主，惟入息及資產超出限額，要求他們遷出單位。（資料圖片）

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該女網民在連登討論區，以「老豆要加個大陸老婆名落層公屋」為題發文，指本來跟現年70多歲的父親，居住在公屋單位，惟父親7年前與1名內地女子再婚，並帶同與前夫所生的女兒來，一併住進公屋內，引來樓主不滿，自此搬到外面居住，「我就冇再返去住，係不時返去食飯畀下錢老豆」。

她指父親曾表明不會將內地妻子及繼女加入公屋籍，惟近日突然反口，並致電同樣有落名的樓主，欲索取入息證明以辦理手續。樓主聞言忍不住跟後母大吵一場，並坦言對父親感失望和擔心，但同時又明白父親的想法，「不過其實唔係唔合理，佢身邊得呢個女人。其實一日個女人仲喺度，我一日都唔會返去」，遂求問網民意見。

帖文引起熱烈討論，有網民認為讓後母取得戶籍隨時後患無窮，「加咗名，佢就會離婚分戶，或逼你老豆走」，又稱有「大把案例」，勸樓主應堅持不交出任何文件，「你唔畀入息證明就唔可以加名」；但另有網民指樓主早已放棄公屋搬走，又不會與父親同住照顧，反而後母已照顧7年，是爸爸的枕邊人，相信「中伏機會低」，「你唔返去，又唔理你老豆，有乜好意思嘈？」

睇多啲：公屋「富戶政策」中，如住戶入息及資產淨值限額超出以下數字其中1項，都要遷出▼▼▼

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同場加映：網民眼中7個比私樓更屈機的公屋▼▼▼

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2021年租者置其屋計劃（租置計劃）公屋正在接受申請，將於6月10日截止，不少公屋戶都考慮會否把握這次上車機會。租置計劃的800個單位，分布於港九新界39條屋邨，包括李鄭屋邨、良景邨及山景邨等，即睇各單位售價、間隔、呎數▼▼▼

香港島：

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九龍：

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是次綠置居及租置計劃單位，5月28日至6月10日接受合資格綠表人士申請，如果幸運中籤，究竟選購綠置居還是租置公屋好呢？有網民就力數7項租置公屋的優勢，更形容「抵過綠置居」。

即睇「租置公屋」哪7樣優勢比「綠置居」更抵，以及有什麼隱憂▼▼▼

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如果想申請綠置居，則要留意以下10大申請須知，以免做錯被DQ▼▼▼

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即睇綠置居2021啟鑽苑、青富苑、蝶翠苑售價、呎數▼▼▼