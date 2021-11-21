日本美少女模特居酒屋中伏　碟餸灑滿胡椒　睇真竟係「上千條蟲」

在外吃飯，如果發現自己的餐點裡頭有蟲，肯定會嚴重影響自己的用餐體驗。最近有位日本網友，就在餐廳用餐時，碰到非常離譜的狀況，不只她自己氣憤不已，還引起許多網友的討論。



根據日本媒體「J-CASTニュース」報道，日本twitter網友「mochipiyo3730」貼文，表示她最近到連鎖居酒屋「魚民 赤羽店」點了一份內臟鍋，結果端上來的菜中有無數個小黑點，多的像是灑滿胡椒一樣。

但是拉近一看，竟發現那些黑點全都是小蟲子，讓人感到相當噁心，直呼「簡直快要吐了」……

其他餸都有蟲屍 可見唔止一兩棵菜唔乾淨（點擊放大瀏覽，慎入）▼▼▼

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mochipiyo3730指出，不只是內臟鍋，其他點的餐點裡面也都有這種蟲子，數量粗估恐怕超過上千隻，推測應該是清洗白菜時沒處理好所導致的。她請店家的服務人員確認後，店家一度想提供免費甜點作為賠禮，但她此時已經毫無食慾，因此不願接受。後來在協調之下，店家才同意讓步餐費全免。

許多網友見照，紛紛表示「這太扯了吧」、「『魚民』都變『蟲民』了」、「這麼多蟲為什麼還會端上來啊」、「居然碰到這種爛店家」、「我是同行，這應該是白菜根本沒洗過」、「這照片可以當成證據告發了」、「光看照片我就不行了」、「這種蟲還是胃酸溶解不掉的要小心」、「我以前在甜點店工作，他們草莓會泡一種很像漂白劑的東西除蟲，雖然確實很有效但看到那個就不想吃了」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】