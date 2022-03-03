【七國咁亂】日美女竟係三寶媽　男友身份更驚人：唔知點面對我媽

日本綜藝節目《跟拍去你家》這次訪問到獨自照顧三個小孩的離婚單親媽媽，她的男朋友竟是前夫的表弟，令人震撼！排除萬難在一起，雖然無法得到家人的認同，他們仍然很慶幸能擁有對方。



aya和丸島，無論是誰看她們倆第一眼，都一定以為是親姐妹吧！其實兩位是小學時就相識的好友。丸島今年31歲，已經結婚了，家庭成員除了她和老公，還有一隻可愛的狗狗。aya則是三個孩子的母親。特殊的是，她還是一位單身媽媽。兩個人的友情已經持續了20多年見證了彼此的成長，認為對方都是自己最重要的人。

在丸島的家裏還放了一個照片牆，全是和aya的合照。和老公的只有下面小小的一張，完全是閨蜜勝過老公啊！雖然照片上的兩人看著還十分年輕，但是那時的aya已經是兩個孩子的媽媽了……

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18歲時，aya就生了第一胎。19歲時，生了第二胎。高中只上到高一的aya，懷孕的時候還坐著電單車到處跑。aya說，自己的人生大起大落，實在是太刺激了。這時，aya的男朋友正好過來了。看到媽媽男朋友的小女兒，開得在沙發上蹦了起來。aya的男朋友今年31歲，比aya大一歲。至於兩個人怎麼認識的，男朋友說：「你確定要聽？」原來，aya是小哥同歲的表哥的前妻。也就是說，aya是小哥的前表嫂。小哥口無遮攔，aya瞬間不好意思了起來，「說太多了吧？」「我就是覺得說出來不太好，才沒說的」。

在aya離婚後，有天小哥去找她喝酒說談談事，然後兩個人就在一起了。自然，在一起之後，小哥就再也沒見過他表哥了……之前，表哥結婚的時候，小哥還去參加了婚禮，那天他還感動的哭了。表哥是小哥媽媽姐姐的孩子，兩個人同歲，也是從小玩到大。小時候經常去對方家裏睡。在外婆家碰到了，也經常在一起玩。和aya在一起之後，讓小哥最愧疚的就是不知道如何面對媽媽和外婆。如果他和aya結婚了，孩子的稱呼什麼的就全亂了套了。aya也表示「確實尷尬」。

但是排除萬難也要在一起，小哥為什麼這麼做呢？小哥說：「我一開始只是很佩服她。」覺得一個人拉扯三個娃，真的好厲害。「外人也許不覺得，但正是因為是家人才能感受到辛苦。開始只是想幫幫aya，結果就喜歡上了。」aya也覺得小哥是個很好的伴侶。小哥說他們打算在小女兒上小學之前結婚。然後扭頭問問小女兒：「我是爸爸嗎？」女兒叫了聲爸爸，開心的笑了。雖然有點尷尬，但正是因為曾經是家人，看到家人這麼辛苦無法置之不理，決定以另一種方式，延續親人的關係。真愛，只要遇到了，什麼時候都不算晚，你覺得呢？

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