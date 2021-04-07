深水埗街頭現熟手小偷　港男驚見背包拉鏈斷軌　揭險被偷銀包經過

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-04-07 13:00

【深水埗 / 小偷 / 賊人 / 扒手】賊人手法層出不窮，行街真的要小心提防！有網民在facebook發帖分享，自己早前在深水埗街頭險被偷銀包的經過，指當時有位伯伯突然貼近其身旁，他見勢色不對決定離開，到店外檢查時卻發現袋子的拉鏈斷軌，有被剪過的痕跡，認為是該伯伯所為，呼籲大家多加留意。

有網民在facebook發帖分享，早前在深水埗電子特賣城險被偷銀包的經過。（資料圖片）

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該男網民在fb群組「深水埗街坊會」分享，指昨日到深水埗電子特賣城購物時，遇到1位伯伯貼近樓主身旁排隊，見勢色不對已多次示意他行開少少，但最後還是決定離開。樓主後來欲取出銀包時，發現背包的拉鏈斷軌，「明顯嗰個呀伯係想打荷包，用利器想剪開拉鏈偷嘢」，背包底部亦多了兩個窿，已多了背包亦要報銷。

他憶起，過去在深水埗亦曾遇過疑似小偷，當時有名女士不斷用籃子撞他的腳，他隨即轉身查看，就見到該人一枝箭衝出門口，其後發現隨身袋背後的銀包位「多咗2個窿」，小腿更被撞瘀。樓主表示，2次被落手都是50歲以上人士，呼籲大家多多留意，免招損失。

帖文引起網上熱烈討論，有網民表示該店舖太過擠迫，讓賊人容易下手，又指是70、80年代最多賊慣用的技倆，「電話銀包全部要小心，女仔絕對要護胸」，有人亦指近日市道不景氣，愈來愈多小偷出沒，分享自己防賊心得▼▼▼

日前有深水埗街坊向區議員投訴，指有人凌晨於大南街附近，打扮成小丑嚇行人，專以獨行女性為目標，並有同行人士拍低被嚇者反應。有途人被嚇後失足跌倒受傷，並有財物損毀【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

深水埗大角咀驚現2小丑男出沒嚇人

有街坊向區議員反映，指深水埗及大角咀一帶近日有人打扮成小丑嚇人，並專以獨行女性為目標，並有同行人士拍低被嚇者反應。（facebook專頁「李國權 Lee Kwok Kuen」圖片）

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