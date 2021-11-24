跨性別網紅小A辣：劈腿有一就有二！疑與男友4年情玩完　真相逆轉

【小A辣／跨性別】跨性別網紅小A辣日前突然PO文提到「不適合就分手」、「破鏡無法重圓」等句子，讓粉絲相當擔心她是不是跟長跑4年多的男友阿富感情出現狀況，也引來不少網友留言揣測討論。對此，本人22日發文回應感情狀況。



小A辣感情出狀況？FB發長文：分手吧

小A辣時常在IG貼出與男友的甜蜜合照，就算已經在一起四年，兩人感情依舊如熱戀期一般。不料，21號小A辣卻在facebook發文寫道「當你的另外一半，跟你說我們不適合，分手吧」心情似乎有點不好，再加上提到「劈腿有一就有二」、「破鏡無法重圓，就算拼湊起來也是有裂痕」等句子，也讓粉絲相當擔心是不是和男友感情出了狀況。

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真相曝光只是誤會？小A辣貼男友合照「只是在開導客人」

貼文一出，立刻湧入許多留言「你怎麼啦……」、「你分手了？」，收到粉絲們的關心後，小A辣稍早發文回應與男友的感情現狀「大家不要誤會了，我們很好啦」，原來只是在開導客人，也強調自己跟男友每天都膩在一起，即將跨第五個年，要粉絲不用擔心。

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