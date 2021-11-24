日本節目街訪打工仔最討厭事　撞正超陽光「中國富婆」職業勁霸氣

日本綜藝《月曜夜未央》經常會在街頭採訪路人，了解各行各業的他們最近身上發生的新鮮事。這次採訪的主題是你在工作上遇到的最討厭的事。



對於日美醬這樣的文字工作者來說，最討厭的事應該就是稿子即將寫完卻停電沒保存，以及遇到「又回到最初起點」的甲方了。

那麼其他行業的人，最討厭的事是什麼呢？一起來看看！

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西點師應該是很多人理想的職業，但是這位豪華酒店的西點師傅說自己的工作主要是負責烤蛋糕，烤蛋糕的話就要面臨進行作業，燙傷的時候非常多，雖然工作看上去挺華麗，但是辛酸也少不了；在呼叫中心工作的客服小姐姐，她在工作裡遇到的煩心事是經常遇到來問18禁話題的人，有些人就是很想從女性的口中聽到那些羞恥的話，比如小姐姐之前做視頻服務的客服時也有大人動畫的服務，就會有人打電話來讓她故意把羞羞的標題讀出來，這也太壞了吧。

作為一名巴士司機的大叔最討厭的事是什麼呢？大叔說，那肯定是乘客了，因為晚了哪怕只有30秒，就會被一通埋怨，對於大叔本人來說自己也是一分鐘也不想耽誤啊；但是另外兩位司機大叔最討厭的事是由於第二天要上早班，工作日的晚上總是不能喝酒，如果要喝的話必須在下午四點前就要喝完，大叔說可能很多人覺得巴士司機很沒有用，但是為了能完成工作他們連喝酒都要好好計算時間，也是很不容易的。

一位看上去很時髦的男士以為是做時尚相關的職業，沒想到他是一名藥劑師，藥劑師的工作想當細緻，比如把藥進行分類包裝，看似簡單但實際費足了功夫，一分一毫都不能弄錯和浪費，為此他的指甲都是裂開的，大概是工作的時候絕對不能穿黑色，私服就很喜歡黑色，如果工作的時候穿這身想必做的不是禁藥就是毒藥了；兩位在工地工作的小哥最討厭的事莫過於被人說「工作服很醜」，但他們覺得說他們醜的人都已經OUT了，工裝style才是時尚先鋒，因為廓形外套和工裝褲也是現在的流行元素之一，所以在小哥的心裡在工地工作毫不遜色潮流行業；之後兩位，一位是社長，一位是剛簽約的小偶像，社長也有社長的煩惱，雖然還沒結婚，但是遇到可愛的女孩子第一反應都是搞事業，所以自己的終身大事不知道要等到哪一年了。

一位看著就很富態的中國妹子，竟然是一位職業股民，對於股民來說最討厭的那肯定是虧錢了，剛開始炒股的時候可是虧了8000萬（日元，下同），但是姐姐只用一句「不懂事，腦子笨」輕飄飄的帶過，現在她一直都沒有虧過，今年已經賺了1000萬，這就是富婆的快樂嗎？有生之年真的好想感受一次。那麼，你是做什麼職業的呢？你在工作中最討厭的事是什麼？留言區等你分享哦！

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