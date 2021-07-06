日本人真的環保？人均垃圾產量嚇你一跳　愛分類回收只是個別例子

撰文： 日式生活美學 最後更新日期： 2021-07-06 10:30

說到垃圾分類，幾乎全世界都知道，日本人已經把它做到了極致，尤其是日美醬之前介紹過的日本德島縣的一個小村莊—上勝町。它不僅被評為「日本最美村莊」，還擁有「日本零垃圾小鎮」的美譽。據說想在這裡的地面上找到一片垃圾比撿錢還難，早在2003年的時候，上勝町的村民就提出了「零垃圾宣言」並堅持了16個年頭。

但這樣垃圾分類到「變態」、居民高效率回收的情況，在日本只是個別例子。日本垃圾真實的處理情況是怎樣？我們先看一組數據。

據統計，日本每天人均產生垃圾982g，一年的垃圾總產出量大約是4500萬噸，是世界排名中的「垃圾大國」……

出名環保重視回收的日本竟是垃圾大國？點圖細看上勝町神話背後的黑暗真相👇👇👇

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以上就是關於日本各地的「垃圾調查」了，真實的情況還真讓人意想不到。

在日美醬看來，日本的東西雖然質量好耐用，但是存在著過度包裝的問題。在精緻和保護環境之間，還是保護環境更加重要。

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