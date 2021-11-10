阿爸獨力照顧嫲嫲獲贈樓　親戚聞訊狂上門要求分錢　阿仔問點算？

雖說上一輩有「養兒防老」的觀念，但未必每個子女都孝順父母，近日有網民在連登討論區發文，指爸爸一直獨力照顧嫲嫲，過去遇事時，也只有爸爸拿一筆錢出來相助，最終嫲嫲決定將名下物業相贈。沒料到其他叔叔聞訊後即不停上門騷擾嫲嫲，「要我哋畀錢佢哋先唔煩我哋」，讓兩父子非常苦惱，求問網民該不該「比錢打發佢哋走」？惟網民一面倒支持樓主企硬絕不給分毫，更提醒要嫲嫲立遺囑，以免日後因爭產打官司。



有網民發文指，嫲嫲一直由其父親照顧，嫲嫲也決定將自住物業留給他，但其他親戚得知後，竟不停上門要求分身家。（《叔·叔》劇照）

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樓主在連登討論區以「親戚話要分錢」為題發文，表示嫲嫲有1處物業，且育有多名兒子，但卻只樓主的父親一直陪伴和照顧她，事無大小都是由父親幫忙解決，甚至曾拿大筆錢相助，故早就決定將物業留給這名兒子。不過，當其他叔父得知此事後，便陸續上門逼分樓，嫲嫲深知只有樓主父子是真心着緊自己，遂堅拒分樓，未料換來無情對待，叔父一得知自己無份後，「一係唔認我嫲做老母，日日傷我屋企人心，一係就日日上嚟乞錢又話有仔要養」。

樓主指，一眾親戚要求其父親給錢，才答應不再滋擾他們。樓主又慨嘆，看到嫲嫲已時日無多，還要承受不孝兒子這種騷擾，「真係戥佢可憐，點解可以做得出傷害自己阿媽？」。他透露那些親戚「日日上嚟搞我哋」，對父子倆和嫲嫲造成極大困擾，令樓主不禁向網民求教，「是咪應該念在『親戚』關係要畀錢打發佢哋走？」。

樓主指嫲嫲堅拒分家產，只想將物業全留給樓主父親，此後其他叔叔竟要求樓主父親給錢，才肯停止騷擾他們。（《愛回家之開心速遞》劇照）

帖文引來網民熱議，主流意見都支持樓主一家「企硬」，又提議通知樓下保安員，禁止相關親戚隨意上樓，「一蚊都唔好分」、「點都唔分，分咗佢又唔會多謝你」、「佢哋知道時間差不多先準備分身家，都唔方係好人」、「同管理處叫保安唔好放佢哋上嚟，嚟就報警」。有人則提醒樓主，讓嫲嫲立定遺囑和找律師協助，以免日後為爭產對簿公堂。