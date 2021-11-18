印度神童新預言│月偏食是凶兆？　3大災禍房地產震盪　2星座小心

【月偏食2021／印度神童預言】香港以至全球於香港時間星期五（11月19日）將出現難得一見的天文現象 ── 月偏食，天降異象，是否有什麼啟示呢？印度神童阿南德就月偏食發布了最新預言短片，指這次月偏食現象可能造成未來數月，其至1年以上的長期影響，包括衝擊房地產、衝擊地緣政治如中印、中美關係緊張，以及洪水爆發等，又特別提醒必須善待動物、避免傷害動物，並點名月亮星座是金牛或天蠍的人，近期必須謹慎小心。



香港11月19日現月偏食

本港11月19日下午將出現月偏食。香港太空館指出，當天月球於下午5時38分升起，屆時「食甚」已經結束，月球正逐漸離開地球本影；至下午6時47分，月球「復圓」並完全離開地球本影，整個月食過程在晚上8時零6分當月球離開地球半影時結束，市民可於黃昏月出時望向東北偏東方向觀賞。

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圖為2021年5月26日月食過程中的月偏食階段圖像。（太空館）

印度神童預言料月偏食致3大衝擊 兩星座人士要特別小心



月偏食是罕見天文現象，現時出現是否暗藏玄機？印度神童阿南德於11月17日發布預言短片，指今次月偏食是580年以來持續時間最長的月偏食，可能造成未來2至3個月，甚至1年以上的長期影響，包括衝擊房地產、地緣政治關係，以及洪水爆發，以下一一拆解。

衝擊房地產

阿南德表示，月偏食發生時月亮落在金牛座位置，由於金牛座是與土地相關的星座，「房地產」表現將受到衝擊，最近可能會有短期震盪加劇。

不過阿南德指出，這並非壞現象，反而是重新思考與投資的時機，若房地產企業能夠嘗試多角度經營或重新整頓投資佈局，定會有成功收穫，至少可安然度過今次難關，惟若用傳統思維處理，或會受到「龐大影響」。

阿南德表示，月偏食發生時月亮落在金牛座位置，由於金牛座是與土地相關的星座，「房地產」表現將受到衝擊，最近可能會有短期震盪加劇。（Conscience影片截圖）

衝擊地緣政治關係 中印中美關係恐更緊張

阿南德預計，全球地緣政治在未幾個月將有狀況，包括中國與印度緊張關係升級,，而2022年3月到4月會出現大量地緣政治衝突，美國與中國關係也會受到影響。

洪水爆發

除了衝擊房地產及地緣政治關係，阿南德指出，到2022年4月之前都可能會出現豪雨增多，甚至造成洪水爆發，需要小心注意。

家禽牲畜相關要注意

阿南德表示，由於月偏食發生在金牛座，特別會影響牲畜，甚至動物健康，強調必須善待動物、避免傷害動物。

兩個星座要特別小心

阿南德最後提醒月亮星座是金牛或天蠍的人，在近期必須謹慎小心，建議透過祈禱或冥想，扭轉不吉利變成心靈發展的機會。

阿南德最後提醒月亮星座是金牛或天蠍的人，在近期必須謹慎小心。（Conscience影片截圖）

印度神童預言亦受質疑



不過，阿南德預言亦非全部成真，部份受到質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但綜觀2020年未有發生相關事件。另外，阿南德曾預測2021年2月或發生經濟崩盤等大災難，惟雖然全球股市有大幅波動，但仍然處於高位，所以預言這回事，只供參考。