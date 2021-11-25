圖中邊個桶最先裝滿水？考你眼力兼夠唔夠細心　據說只得1%人答啱

哪個桶子先裝滿水，考眼力的時候到啦，高難度看圖形推理題，這道題是考眼力的喲！據說只有1%的人可以答對哦！
考考眼力，考考智商，哪個桶最先滿？看看誰最厲害！下面小編為大家揭曉。
據說得1%答得啱 點擊放大看問題及答案解析▼▼▼
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公佈正確答案：3先裝滿。稍微提醒下，為啥是3？
1-2-6，2-6被堵，故6不可能有水，1-2-7，7有個洞，所以7也不可能裝滿，2也不可能。
1-3-4中3-4被堵，故4也不能，1-3-5，3-5被堵，5也不可能，最後只有3了。猜錯的，回去繼續深造！
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