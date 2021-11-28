呻男友唔搭車堅持行路　旺角行去尖沙咀　港女：每次出街都好攰

到底這位男友是想省車錢還是想爭取更多相處的時間？有女網民於討論區發文大呻經常約會後打算回家時，男友堅持走路不直接乘車，她舉例日前約會後男友提出由旺角走路去尖沙咀乘巴士。她知道吃飽後走路對身體好，但她上了一天班很累，想快點回家休息，「間唔中咁樣行我都可以勉強接受，但係每次同佢出街都要咁樣行就覺得好攰」，帖文隨即引起熱議。



有女網民於討論區發文大呻經常約會後打算回家時，男友堅持走路不直接乘車， 她不滿地說「我真係唔鍾意行路呀！」。（《空手道》劇照）

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該名女網民於香港討論區以「男朋友有車唔搭係都要行路」為題發文表示，日前與男友在旺角吃飯後，她原本想直接乘巴士回家，但男友卻提出走路去尖沙咀乘巴士。她不滿地說：「大哥呀，返咗成日工食完飯真係唔想早啲返屋企沖涼瞓覺咩？」她不明白為何要由旺角走路去尖沙咀乘同一路線的巴士。

她指出，男友並非第一次這樣，之前約會後她說很累不想走路，可否直接乘車回家，但男友回應「食飽行下健康啲」。她知道吃飽後走路對身體好，但她上了一天班很累，想快點回家休息，「間唔中咁樣行我都可以勉強接受，但係每次同佢出街都要咁樣行就覺得好攰，我真係唔鍾意行路呀」。

網民紛紛留言說「正面睇，你男朋友想你陪多他一陣啫！」、「我覺得係情趣，食飽飯散陣步當拍下拖仔」，也有人猜測男友「係咪為咗慳車錢呀？」。另有人建議「同佢講咗你有幾攰佢都仲堅持嘅話，不如食飯嗰時唔好食咁飽啦」、「你哋係咪同居先，唔係嘅話你同佢講唔使你送我返屋企啦，樓主自己坐車返屋企，男朋友由佢自己行咪解決咗成件事囉」。