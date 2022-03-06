12星座性格分析其實唔準？真正個性顛覆想像　金牛老實原來係假！

一開始認識他人，我們可能往往會被對方第一印象所定格，或者道聼塗説，得知一個人的真實性格，都需要我們與人相處一段時間後知道的。很多人和他人相處過後，才會覺得，哦，原來對方是這樣性格的，與自己之前認識的有很多不一樣的地方。



對於十二星座的性格也是如此。在我們看來，貌似十二星座都基本有了自己的標籤性格，最經典的莫過於，處女座就是龜毛挑剔到不行；獅子座就是霸氣；山羊座就是一副認真臉，非常正經的樣子...

但是十二星座真的是像分析所說哪些嗎？好像有些不是。因為有些星座自帶了天生屬性，就會給人某種感覺，可是我們會覺得，白羊座和獅子座都好像也不是自己看到的那樣非常充滿自信；處女座好像也不是傳說中的那麼嚴格挑剔；山羊座其實也是有搞笑的時候……讓我們一起來看看，十二星座都有些什麼真實性格吧。

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白羊座：假裝堅強

白羊們喜歡接受挑戰，總喜歡把生活的弦繃得緊緊的。內心的激動常常表現在行動上，不允許自己落後於他人，你不會覺得他們很柔弱，反而是積極而堅強。凡事都積極的去爭取，無畏艱難和困苦。不管被挫折打到多少次，她都不會向命運低頭，有不屈不撓的精神，非常自信。可是誰知，白羊們堅強表面的背後，其實也是有脆弱傷感的一面，他們自己暗自承受著。

金牛座：老實是表面的

金牛們比較保守固執，追求平實而穩定的生活。一旦有什麼變動，金牛們就會覺得心裡不踏實，不喜歡冒險，性格比較慢熱，比較老實忠厚的樣子。他們也是自我主觀意識相對強烈的，一旦決定了或者認定了一件事情，就很少妥協，有時候甚至為了達到目的而不擇手段，不惜任何代價。所以他們也是會有其他想法的哦。

雙子座：變動源自安全感缺乏

思維善變是雙子們的人性格上的主要特徵。他們天生不是那種心思細密的人，好動又不安，往往熱情來得快，去得也快，給人虎頭蛇尾的印象。其實他們對事情也是有專一的一面，他們也擅長敏感觀察到周圍的變化，只是有時候他們覺得對眼前的人和事不再抱有信心了，就立即做出變化，調轉注意力到其他地方了。

巨蟹座：情緒大爆棚

巨蟹們天生敏感，擁有絕對的家庭意識和豐富的想像力。性格大多比較保守，而且比較敏感又謹慎，給人比較低調的感覺。但是如果他們內心有感覺哪些地方不好了，就會內心泛起抵觸情緒上來，逐漸二話不說，就按自己情緒行事，會一下子就遠離一些事或者人，讓別人搞不懂是哪裡出現了問題。

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獅子座：害怕受打擊和質疑

獅子們陽光開朗，個性鮮明也熱愛表現。他們一出現就需要吸引他人的目光，自己一定要風風光光地出場，有時為了讓別人正視自己的存在，會用一些誇張的行為，讓自己成為受人矚目的焦點，把人生的每個角落當成自己表演的舞臺。他們這麼做，其實都是源於內心的自卑感和容易感到脆弱的情緒，害怕別人對自己的否定，總覺得應當這樣或那樣，才能讓自己更發光強大。

處女座：口硬心軟

眾所周知，處女座是出了名的挑剔和做事一絲不苟。非常非常注重細節，從不盲目行事，也非常勤勞、總希望把工作做得好上加好。他們常裝出一副嚴厲的姿態給人感覺很冷漠，其實內心是火熱的，善良的。其實處女是有時候對自己比較苛刻的多，對別人倒是說說而已，不會嚴格要求那麼多的。

天秤座：想法加在他人身上

天秤們是很願意和人接觸的，喜歡向人們展示他的社交魅力。他們事事要求平衡，力求與別人維持關係。當然他們凡事要求公平，也極力反對不公平的事，雖然性格比較隨和也容易融入他人，但是他們也會擅長把自己的想法強加到他人身上哦。

天蠍座：猜不透

天蠍們個性敏感冷淡、沉默而富有神秘色彩。他們非常注重自己隱私，不想把自己的事情和內心想法公開出來，非常缺乏安全感，也很難信任他人。其實，根本原因就是他們對人和事比較迷茫，想不透其中的原因，老是會多疑多想。

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人馬座：渴望穩定

人馬們樂觀開朗，思想非常活躍。對生活充滿火熱的激情，勇往直前，樂於冒險挑戰。想到什麼就去做什麼，幹勁非常好，當然他們就像射出去的箭，有時候都是看到一個就關注一個，很少會把目標定在一個上面，給人虎頭蛇尾的樣子。人馬們其實也是希望自己可以把心態穩定下來的，但是他們的腦回路就是這樣的，一下子對這個報以熱情，一下子對其他的有興趣。

山羊座：悶騷到你不知道

四平八穩，波瀾不驚說的就是山羊大佬們。他們一直給人是從容不迫、深思熟慮比較低調的樣子。山羊們也非常有野心，比較內斂，很少表達自己，永遠一副認真臉，當然也是沒有表情的那種。其實，大佬們內心也是比較喜歡開玩笑的那種，只是這面很少人見到的。他們也是有內心比較輕鬆的一面，而不是老是經常繃著個臉做事哦。

水瓶座：博愛是表面的

崇尚自由是水瓶座人最不可缺少的，特別是精神上。他們絕對是個交際之星，他喜歡和每一類人做朋友，當你初認識一個水瓶座的人，很容易覺得和他很容易溝通。但事實往往是三分鐘熱度，給人一種冷漠與熱情的交替多變形態。瓶子們本身是比較喜歡獨處一人的，即使他們可以和外星人做朋友，不過，骨子裡的孤獨感還是一直保存的。

雙魚座：有時候也是很現實

在我們看來，雙魚們多愁善感，富於幻想在自己世界裡。很容易因別人的言語激發自己的情緒，非常有同理心，也是非常替人著想的。但是別看他們一副什麼都可憐兮兮的樣子，雙魚們也是有自己的小算盤哦，他們有時會為了做一個令人喜歡的人，會故意隱藏和偽裝自己，讓自己看起來善良又是別人眼中招人疼的。

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