金火相合12星座思緒清晰　錯愛的人斷得乾脆　忙工作亦要抽空享受

【唐綺陽星座運勢週報2/21-2/27】金火相合，眾人專注投入工作，忙碌之餘要懂得放鬆、尋找樂趣，桃花消息來來去去，行事俐落斷捨離，準備展開新生活。太陽進雙魚，雙魚座多加把握主動權，凸顯個性與存在感。木星11-13度，出生星盤有12-14度者，受木星放大加持。



重要星象：金火相合，太陽進雙魚，木星11-13度

工作注意：白羊、雙子、處女、天秤

白羊：有升官機會，因女性而幸運

雙子：凡事要提前準備，避免臨時動議

處女：有競爭與比較，反能帶來進步

天秤：注重未來佈局，而非速成

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桃花注意：巨蟹、獅子、山羊、雙魚

巨蟹：輕鬆開放的態度，讓感情運大開

獅子：易有爭論與磨合，關係步入新階段

山羊：展現居家風格，更能吸引人

雙魚：有莫名的吸引力及桃花機會

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財運注意：天蠍、人馬

天蠍：找到對的方向，財運就能打開

人馬：理財的關鍵時刻，尋求高人指點

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健康注意：金牛、水瓶

金牛：事務繁多，需要好好的休息

水瓶：注意環境衛生，當心傳染病

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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】