黑雨洗牙遲到　遭牙醫扣鐘只洗一半牙齒兼付全費　女顧客嬲爆投訴

惡劣天氣下遲到，令店舖未能提供完整服務，應否繼續收全費呢？熱帶風暴「獅子山」早前吹襲本港，天文台一度發出黑色暴雨警告及懸掛8號風球，有女網民發文指，黑雨當日下午如期到牙科診所洗牙，但較預約時間遲到15分鐘，在沒有事前通知下，原本45分鐘的洗牙時間被縮短至半小時，只能洗了其中一邊牙齒，惟付賬時卻被要求付全費，因而令她相當不滿。



有顧客因天雨關係預約洗牙遲到，遭牙醫扣鐘只洗一半牙齒，還要付全費，因而非常不滿。（GettyImages）

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該網民日前在facebook發長文講述當天的經歷，指上周五（10月8日）中午12時45分原定預約了1間位於銅鑼灣的牙醫診所洗牙，但天雨關係而遲到15分鐘，雖然診所曾向客人強調不要遲多於15分鐘，否則會被取消及需改日子，但事主於12時28分已透過WhatsApp通知要遲到，診所僅回覆「OK 注意安全」。

事主於12時28分已透過WhatsApp通知要遲到，診所僅回覆「OK 注意安全」。（Facebook圖片）

事主到達診所後，在大廳等待約15分鐘才進洗牙房，但女職員只為她洗了其中一邊的牙齒，前後僅用了十多分鐘，並稱「今日洗唔晒，淨係洗咗一邊，你出去book過個日子再嚟過洗埋佢」。其後牙醫循例替事主檢查有否蛀牙或患牙周病，並着事主照X光片，由入洗牙房至事主付錢離開，整個過程約30分鐘。

事主與牙醫投訴對話截圖（節錄）▼▼▼

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其後事主直接私訊牙醫查詢，對方稱下次亦需要再付錢洗另一邊牙齒，並解釋因事主遲到15分鐘，所以會從原定45分鐘預約中扣除，又稱「咁你棚牙污糟又真係要洗2次，我當補多3個字畀你都洗唔完」。事主隨即反駁指，診所職員從未告知會「扣鐘」事宜，又提到上次曾在該診所等了大半個鐘，但對方竟回覆「你上次真係唔好彩」。

牙醫補充說明，由於事主遲到，診所先行為另一名顧客服務，而該診所每天都客滿，「如果一個客遲到15分鐘，我哋又同佢洗足鐘，下個客就要等返前一個客遲到嘅時間，之後每個客都同一樣loop落去，去到尾我哋仲要ot（加班）15分鐘」，稱這會對其他客人及職員們帶來麻煩，「所以我情願得罪一個遲到嘅客，而減少得罪之後嗰班準時嘅客」，更反斥事主「唔明點解遲到仲大大聲」。

爭論期間，牙醫都有嘗試提出下次洗牙收半價，及向事主退回「15分鐘的錢」，即167元，並承諾之後會叫職員向顧客說明遲到會「扣鐘」。惟事主似乎仍然不滿診所的做法，在帖文中怒罵他「非常唔專業亦唔尊重客人，收費混亂」，又稱「消費權益都要由他改寫，乜都可以隨便噏隨便改」，並呼籲大家小心中伏。

帖文引起網上熱議，不少網民批評牙醫診所做法無理，「聽都未聽過，洗牙分開2次洗，仲要畀2次錢？」，形容是「黑店」所為，又着事主向消費者委員會投訴。有人就認為事主遲到的確有錯，但診所亦應事先講明會「扣鐘」，「佢一開始檢查你口腔，都會知道唔夠時間洗啦，就應該直接同你講叫你下次準時嚟，洗一半擺明係玩你」。

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