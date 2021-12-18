2012年12月點解冇世界末日？馬雅人逐字拆解古文糾正「末日預言」

【世界末日】2012年，可說是馬雅人的一年。我們的長紀年曆週期將在這一年的12月23日結束。結果搞得全世界人心惶惶，一堆人說我們馬雅人預言這天是世界末日。



筆者身為一個滯留臺灣的馬雅人，看著臺灣眾人、電視名嘴，完全不瞭解馬雅文化，連我們馬雅人寫到2012年的相關銘文都沒讀過，就一直製造恐慌，筆者也是醉了。趁著2012馬雅熱，當時臺灣的中美洲經貿辦事處曾舉辦「馬雅論壇」，筆者有幸參與，也剛好碰到記者採訪……

記者：「先生請問你為什麼要來參加馬雅論壇，你相信2012（世界末日）嗎？」

馬雅人：「我不相信2012耶。」



記者瞬間沒有興趣，隨便問了幾個問題就結束了。這篇文章，就讓我們一起看看古馬雅人到底怎樣形容2012這天！

【圖輯】點圖放大瀏覽記載「末日預言」的馬雅石碑及專家逐字拆解馬雅文糾正末日預言👇👇👇

+ 29

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

獨一無二，記載「末日預言」的馬雅石碑

所謂的2012末日預言，主要來自古馬雅的長紀年曆。長紀年曆是一種自西元前3114年8月13日起算的日子累加曆法。

【相關圖輯】一年唔止12個月？網傳「馬雅曆法有13個月」每月28日點計出365日（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 11

馬雅人認為一個長紀年曆週期，大約是13個144000天。根據計算，上一個週期結束的時間點轉換為西元曆法，就是2012年12月23日。

【相關圖輯】「世界末日」621由瑪雅曆預言 撞正日環食有玄機？NASA如此回應日（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 2

在2012年的時候，很多名嘴都會說：「根據古馬雅預言，人類會滅亡」、「天會降下大火」、「會有大地震」、「地球會裂開」等等恐怖預言。但是，筆者都很懷疑，到底是哪個文獻講說馬雅人認為世界會滅亡？

【相關圖輯】星座不只12個！鯨魚座加入後全部星座再執位 16個星座你是哪一個（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 12

其實，真正提到長紀年曆週期結束時間的，只有墨西哥Tortuguero遺址的六號紀年碑，比日本製的壓縮機還要稀少。形式也很少見，是在整塊石碑的右側頂端側邊，長出一小塊。是不是有遺失或是未知的構件，目前還有待研究。

【相關圖輯】火流星劃破日本夜空 相距數百公里民眾目睹：以為世界末日（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 4

馬雅銘文大師David Stuart繪製的Tortuguero六號紀年碑線描圖；英文及阿拉伯數字是輔助解讀、表示文字座標用的。（馬雅銘文大師David Stuart論文截圖）

由於石碑上的文字真的很多，我們直接來看重點。下面這張線描圖，就是石碑的東翼，上面有刻西元2012年12月23日的一組曆輪符號──4 Ajaw 3 Kankin。

4 Ajaw 3 Kankin；曆法符號和簡易版數字因書寫較為統一，是馬雅文字最好懂的部分，也可見自稱總裁對馬雅文字及曆法毫無理解……（馬雅銘文大師David Stuart論文截圖）

這組符號前陣子也出現在中國YouTuber「自說自話的總裁」的影片中。他解釋這組符號是在「酪梨月第三天舉行4 ajaw」的宗教儀式。我只能說，這根本是胡說八道。這段銘文就只是「表示一個時間點」，儀式會用其他文字表達。

除非自說自話的總裁對馬雅文字的研究已經超越全世界，否則目前是沒有任何馬雅銘文學家會把4 ajaw解釋成宗教儀式、把Kankin解釋成酪梨月。如果有，真的會被笑掉大牙，電到在牆壁上滴水。我認為這已經超越什麼「說故事網紅刺激想像力」的層面，根本跟什麼想像力沒有關係，完全是在散佈偽知識、假消息，把觀眾當白癡。

六號石碑東翼線描圖放大版；David Stuart留下了小小的簽名。（馬雅銘文大師David Stuart論文截圖）

所以，這段文字到底寫些什麼？

讓我們重新回到重點……不要管亂說的網紅了。我們馬雅人很衰，很多事情一直、一直、一直被名嘴跟網紅曲解。讓我們看看石碑東翼的銘文在講什麼。

如果要理解東翼的銘文，首先要了解石碑上的前文（全文翻譯可參考美國印地安人國家博物館的檔案）。在中央主要石碑先講到一段長紀年曆的日期，9.3.16.1.11，進入東翼接著是一組曆輪符號，卓爾金曆8 Chuwen，哈布曆9 Mak。經過換算後，這個日期是西元510年12月7日。

日期之後，根據文法通常是動詞。東翼上座標N2的文字就是表示事件的動詞，意思是指建築的落成、啟用。

N1: 8 Chuwen，M2: 9 Mak，接著是N2的動詞；其他文字座標可對照上面的大圖。（馬雅銘文大師David Stuart論文截圖）

那麼，到底是什麼建築呢？M4-N4就寫了，是國王Ahk K'uk（烏龜聖鳥王）的神廟祭壇或是蒸氣浴室（？）落成。接著M5-P1，則是一個巨大的Distance Number，起算時間點是西元669年1月14日。DN的數字是：3.8.3.9.2。這段記載的主要目的，是要將銘文前面提到的Period Ending儀式跟後面的時間點連結起來。

接下來的文字，O2-P5，就是東翼提到「世界末日」這段了。後文以座標編號－馬雅語拼音－翻譯的方式來表示：

編號：O2-P2

拼音：tzuhtzjo:m uy-u:xlaju:n pik

翻譯：13 Baktun將被完成（即為2012年12月23日的長紀年）



編號：O3-P3

拼音：chan ajaw u:x uni:w

翻譯：4 Ajaw 3 Kankin （2012年12月23日的曆輪）



編號：O4

拼音：u[h]t-o:m

翻譯：將會發生



編號：P4

拼音：il-?

翻譯：正在看見



編號：O5

拼音：ye:n bolon-[y]okte’-[k’uh]

翻譯：9 Yokte'神



編號：P5

拼音：ta chak joy-aj?

翻譯：在一個偉大的裝飾下



烏龜聖鳥王的遙遠祈願

首先，我們要知道馬雅人是一個極端強調「循環式時間觀」，以及過去、現在、未來時間連結的文明。所謂的「馬雅預言」，不是真正的預言，而是一種連結過去、現在、未來的套語。

馬雅祭司與統治者們透過對時間的安排，在同一個時間點做相同的事情，來增加現世儀式的正當性。如果我們用個現代的比喻，大概有點像是臉書的「動態回顧」功能，或是結婚紀念日之類的。有時候，我們可能會在每年的同一天做類似的事情，建立儀式感或是行動的正當性。

而之所以寫到未來，則是表示未來的這個時間點，也將會與現在及過去相呼應。也就是宣稱，過去祖先曾經在這個時間點，做過與我現在類似的事情，未來我的子孫也會在這個時間點做相同的事情（像是跟老婆說五十年後我也會記得結婚紀念日）。

從這個觀點來看，整段石碑銘文記載的是，烏龜聖鳥王蒸氣浴室落成，呼喚9 Yokte'神降臨，舉行開幕儀式。由於蒸氣浴室也涉及創世神話中的一個情節，因此將這件事連結到創世日期上。而未來的子孫，則會在這個長紀年週期的最後一天同樣呼喚9 Yokte'神降臨，舉行另一間桑拿的開幕儀式（？）。

所以大概會長這樣？

石碑銘文記載的竟是烏龜聖鳥王蒸氣浴室落成，換成現代的話可能大概會長這樣？（FB@青葉東京男士三溫暖）

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：馬雅人，原文：【馬雅流言終結者】馬雅人真的有「十三月亮曆」嗎？】