一年唔止12個月？網傳「馬雅曆法有13個月」每月28日點計出365日

【馬雅曆/馬雅十三月亮曆】最近,臺灣網路越來越多人在談「馬雅十三月亮曆」、「馬雅曆」、「馬雅星際能量」等靈性能量議題。但是,這些人恐怕都沒有真的研究過馬雅文化,多半都是從外國講十三月亮曆的說法,直接拿到臺灣來傳播的。



為了要澄清這個謠言,筆者上個月也拍了一支影片,介紹到底馬雅人怎樣寫他們的曆法。而在這篇文章,我將說明清楚,「十三月亮曆」和真正的古代馬雅曆法有什麼差異,以及我對所謂的「十三月亮曆」有什麼看法?

【圖輯】網傳馬雅曆法有13個月!每月28日點計出365日?點圖放大了解什麼是「十三月亮曆」👇👇👇

+ 11

下載「香港01」App ,即睇城中熱話

什麼是十三月亮曆?

十三月亮曆(13 Moon calendar)在網路上有非常多不同的名字,像是「馬雅十三月亮宇宙曆」、「星際十三月亮曆法」等等。英文較正式的名稱是Dreamspell,一些Mayan astrology或Mayan horoscope也大都是根據這個「馬雅曆」,但也常出現跟阿茲特克太陽石形象混淆的情形。

為了方便,以下在這篇文章中都先稱為「十三月亮曆」。

相信十三月亮曆的人認為:「馬雅文明與其曆法的共時智慧,能為人們的生命帶來無限的擴展。」他們追求馬雅曆法中的「共時秩序」,並且將馬雅曆法曲解改造,認為20個來自卓爾金曆(Tzolk'in)的符號以及1~13的數字,都是具有「共時秩序」的東西。

接著,他們將卓爾金曆20個日名與13個日數的週期,改成13×28天=364天的曆法系統。由於一年有365天,為了自圓其說,再引用馬雅哈布曆(Haab')中的Wayeb概念,創造了一天的「無時間日」,這樣就有365天了!他們將數字與符號結合,並說每個人都會有自己的星際印記等等⋯⋯接下去就是一連串身心靈層次的東西了。

像是坊間陳盈君的《星際馬雅十三月亮曆》,或米格爾、王慧芳合著的《古馬雅曆法大解密:活出你的靈魂印記,取用宇宙能量頻率》書中,開頭大致還是會把馬雅文化與他們創造的曆法放在一起。

【相關圖輯】6÷2(1+2)=?最難數學題考起百萬網民 計數機點解有2個答案?(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 4

十三月亮曆與馬雅文化

我相信不少人因為「馬雅十三月亮曆」的名字,誤以為十三月亮曆跟馬雅文化是有關係的。或是認為,十三月亮曆就是一種馬雅曆法。

當然不是!馬雅文化中根本沒有任何曆法如同十三月亮曆一般,採用13×28天週期的曆法系統!

十三月亮曆在外國,讓不少馬雅考古學家傻眼。在2012年的時候,馬雅銘文大師David Stuart就出版過一本探討馬雅曆法與世界末日謠言的書,裡面有一節就在澄清十三月亮曆的荒謬之處。

古代馬雅人真正使用的曆法,整體而言可分成三個部分,分別是365天的哈布曆、260天的卓爾金曆,以及每日累加的長紀年曆(Long Count)。馬雅人讓這些曆法相互配合,結合成一個精準的時間齒輪,以定位出歷史事件、宗教儀式舉行的日期、統治者在時間中的位置。

【相關圖輯】新加坡小六數學題難倒全國 學生網民同崩潰 醫院銀行都出po抽水(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 6

對於馬雅學界的反擊(?),十三月亮曆的提倡者們並不是全無反應。這幾年,有些臺灣的十三月亮曆提倡者也開始會說:「十三月亮曆不是馬雅曆法」、「十三月亮曆跟馬雅文化沒有關係」,「只是靈感來自馬雅啦!」

但事實上,十三月亮曆的提倡者,都會提到José Argüelles這一位創始人。這位提倡者們尊稱為José博士的先生,是曾在墨西哥旅居的墨裔美國人,據說擁有藝術相關的博士學位。從新時代運動(New Age)的發展來看,他算是較晚的末流,José在80年代末創立了一個時間法則學會,開始提倡他和妻子發明的馬雅曆法。

接下來,我們可以先來解決一個問題:José有說自己的曆法是根據於馬雅文化、或和馬雅文化的關係嗎?我想可以從以下幾點來觀察:

一、創始人與來自「帕卡爾沃坦」(Pacal Votan)的訊息

中國某個部落格對於馬雅十三月亮曆起源的解釋(截圖)

在José所寫的《馬雅因子:超越科技的路徑》(The Maya Factor: Path Beyond Technology)書中,就提到他從馬雅文化的帕連克遺址中,得到「來自星際共時的訊息」。José所提到的訊息來源,就是古代馬雅太陽花之盾王(K'inich Janab Pakal,或稱帕卡爾王)陵寢中的石棺蓋。

不用看內文,光是看這本書的封面,就可以看到太陽花之王的石棺蓋,以及José改造過的馬雅曆法符號(這時還沒加入紅黃藍白等顏色元素)。José宣稱,石棺蓋上的圖騰、圖案,就是來自星際的訊息。

而José的諸多著作中,更有好幾本直接用上帕卡爾王的名號,其中一本叫作《帕卡爾沃坦的呼喚:時間是第四維度》(The Call of Pacal Votan: Time is the Fourth Dimension),Pacal Votan就是José在其著作中對帕卡爾王的稱呼。

Votan這個名字出自西班牙殖民時期的傳說故事(註)。根據18世紀初西班牙傳教士的記錄,名叫Votan的英雄創造過一個巨大的王國;而在傳說後來的演變中,Votan還成為帕連克城的建造者,並曾遊歷中東。顯然José將20世紀的考古發現,和兩三百年前的中美洲傳說連結了起來。

說起來,我們的太陽花盾牌王真是可憐,死後石棺蓋先被丹尼肯說是坐太空梭回去當外星人,後來又被José說成具有星際能量的東西(José或許也看過《諸神的戰車?未解之謎》這本暢銷書吧!?)。

如果,馬雅十三月亮曆就像一些人宣稱的,José本來就沒有說它是馬雅文化的東西,那麼,又何必使用馬雅曆法的符號、說馬雅的文物說有星際能量與訊息呢?他又為何這麼推崇帕卡爾王?難道馬雅文物的圖騰,也是馬雅人歪打正著,無意間形成具有宇宙能量的東西嗎?

所以說,José在一開始,就在自己的書中一再強烈地把他的共時性概念、十三月亮曆,跟馬雅文化連結在一起,並不是像一些人說的「他們只是引用圖騰而已」。其實,José還曾在帕連克遺址發表演說、講解他的馬雅曆法,他自己就非常強烈的將自己的說法跟馬雅文化、馬雅歷史的人物連結,甚至可以說是來自馬雅文化的。

二、臺灣提倡者怎麼說

例如《星際馬雅十三月亮曆》的書籍介紹,就直接提到:

馬雅人是時間的管理者、預言者,也被稱為時間旅者、宇宙的旅行者(Galatic Navigator)。馬雅人的古老曆法,蘊含著整個宇宙銀河星系的智慧,而在近代,則由曆法的祖師爺──荷西・阿圭勒斯博士(Dr. José Argüelles)接收並轉譯這股來自天狼星的訊息,把「星際馬雅曆法」系統化。



如果寫成這樣,又不關馬雅人的事、和馬雅文化無關,這樣我們馬雅人也太可憐了吧?!

三、馬雅能量旅行團

坊間也有一些馬雅能量的旅行團,會帶著不太了解馬雅文化的人,前往一些馬雅文化的遺址,去舉行儀式、感受能量與身心靈的提升。如果說,馬雅文化與十三月亮曆沒有關係,又何必大老遠跑到中美洲的遺址看石碑、爬神廟呢?

所以說,原本這套曆法的創始者、提倡者們,就是將十三月亮曆與馬雅曆法進行緊密連結的。但是,馬雅人從來不是什麼星際能量的傳遞者,也從來沒有發現什麼宇宙、銀河系中的秘密。

圖騰的原意和一些曲解

十三月亮曆的核心,就是挪用、改造自馬雅文化卓爾金曆的符號,另外再融合易經八卦、薩滿信仰、阿茲特克太陽石的構圖等元素。他們賦予馬雅曆法符號新的意義與解釋,不少解釋根本與馬雅文化中,卓爾金曆的字符原意相差甚遠。

十三月亮曆所使用的符號形象,中心是Hunab Ku,八卦外一圈是馬雅數字1~13,最外圈則是改自卓爾金曆的20個符號。(方格子@馬雅人)

十三月亮曆所使用的符號形象,中心是Hunab Ku,八卦外一圈是馬雅數字1~13,最外圈則是改自卓爾金曆的20個符號。

馬雅文化的卓爾金曆,是一種將20個字符與13個數字交互編排,形成260日一個週期的曆法。每個字符的含義,根據學者由圖像及語音雙方面的考證,都已經有明確的解讀。但由於馬雅文化中有許多與墨西哥其他文化的交流,如果望文生義,便會錯得離譜。

卓爾金曆的符號(方格子@馬雅人)

例如,他們在幾年前最重視的「白巫師」(Ix)符號,就是十三月亮曆提倡者望文生義的結果。Ix 是馬雅卓爾金曆中的第14個符號,又可以拼做Hix,在馬雅文與馬雅語的意思,應該是美洲豹才對,今日的十三月亮曆提倡者,卻說是白巫師,實在差距過大。其他還有Ajaw、Ets'nab、Imix等等日子,都是對於曆法符號的錯誤解讀。

如果說連對馬雅符號原意的解讀都是錯誤的,那麼十三月亮曆能夠說是有能量的東西嗎?如果馬雅人是十三月亮曆提倡者口中智慧、能量的保存者。那麼,不回復到馬雅文化真正的解讀之中,可以體會到真實的智慧嗎?

經典的望文生義案例。Manik' 在十三月亮曆被詮釋為「藍手」。但是考古學家有堅實的證據可以證明,Manik' 是「鹿」的意思,這裡的「手」是一個表音符號。因此,利用手這個圖像做出牽強的解釋,便顯得不倫不類。(方格子@馬雅人)

另外一個讓馬雅研究者啼笑皆非的案例,就是Hunab Ku。所謂的Hunab Ku,在有的身心靈提倡者說:「馬雅文明中認為宇宙萬物中的對立面缺乏共存之道,但憑藉Hunab Ku發揮強大的作用,能夠將對立的力量與信念相互結合,牢牢緊扣連接起來,是以此符號為古老馬雅人最高神靈的代號,更是於馬雅文明中被定義為最有靈性的符號。」

筆者在墨西哥市拍到的Hunab Ku圖案(方格子@馬雅人)

《彩繪靜心胡娜庫》這本書則說:

Hunab Ku,中文稱「胡娜庫」,這是馬雅曆法──曼陀羅的圖騰,代表「宇宙源頭」的能量。它分成三個音節,各代表三個不同的訊息。

Hu:Oneness 合一的意思,母親的能量與父親的能量合而為一,我們內在陰性與陽性能量合一。

Nab:Movement and Measure 測量的方式、移動的方式、或是一個法則。

Ku:God、Lord、神、 神性,或者說是神性的道路。我們不是要成為神,因為神就在我們的內在, 我們自己本身就是神性能量的中心。



Hello?你的馬雅語⋯⋯

Hunab是不可以分開讀的啊!Hun是「一」的意思,ab是文法上的語尾詞綴,本身無意義,Ku則是神。所以Hunab 當然不能拆成「Hu」與「nab」啊!

就好像英文過去式動詞Called,你會硬拆成「Cal」、 「led」兩個字,然後直譯為「卡洛里LED」嗎?更何況,Nab在馬雅語是「海洋」、「湖泊」、「水」的意思,不是什麼法則、測量或移動的方式。

有位德國哲學家曾經說過:研究一個事物的歷史,就是回到它的本質。究竟Hunab Ku這個詞是怎樣來的呢?跟馬雅曆法、能量、古代馬雅人真的有關係嗎?先說結論,沒什麼關係!

這個詞是殖民時期傳教士所創造出來的概念。

眾所皆知,我們馬雅人是多神信仰,天主教則是一神信仰。西班牙人征服猶加敦半島的馬雅人後,傳教士對於讓馬雅人理解一神論感到棘手,便以馬雅語創造出Hunab Ku這個詞,輔助馬雅人理解天主教教義。所以說,Hunab Ku根本不是什麼最高神靈的代號、星際能量的纏結,也不是什麼古老馬雅智慧。

至於那個圖案,更是20世紀時José自己創造出來的,要說有什麼馬雅根源,還真的是找不到。

結論

綜觀整個十三月亮曆的發展,José在一開始就將自己的說法與馬雅文化緊密連結,因此「José沒有說它是來自馬雅文化」,或「馬雅只是一個靈感來源」、「不代表馬雅文化」這種辯駁,都是不太講道理的。

自西班牙征服馬雅人以來,歐洲人就對這個遠在大西洋彼端的文明感到神祕,而有不少穿鑿附會的說法。曾紅遍全球的《諸神的戰車?未解之謎》更令人注意到帕連克遺址,和帕卡爾王精美的石棺蓋。此外,二戰後的馬雅學界以歷經兩次大戰、厭惡戰爭的J. Eric S. Thompson為首,將馬雅人視為崇尚平和的天文宅男成為當時論述主流。

這些都可能影響了後來José對馬雅文化的想像,而將馬雅人當作「星際祕密的探索者」。然而,José相當程度地誤用了馬雅文化,這是一種當代對於馬雅人、中美洲古文明的想像與虛構,對於真正的馬雅文化、仍生活在中美洲的馬雅人造成誤解,甚至傷害。

如果你是因為馬雅文化的神祕感或是吸引力,而去相信十三月亮曆,大使建議你回頭是岸。但是,如果單純只是一個信仰,大使也只能尊重大家信仰的自由。這篇文章擺在這邊,給想要暸解真正馬雅文化的人一個機會與空間。

註:英文維基百科有條目說Votan是一個馬雅神明的名字,也是女神Ix Chel的丈夫,但這個條目內容本身就是虛構的,或是和Votan傳說的內容混淆。大使查詢An Illustrated Dictionary of the Gods and Symbols of Ancient Mexico and the Maya一書,馬雅神話和整個墨西哥都沒有名叫Votan的神,關於Ix Chel的記敘也都沒提到Votan。



【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載,作者:馬雅人,原文:【馬雅流言終結者】馬雅人真的有「十三月亮曆」嗎?】